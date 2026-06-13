آخرین وضعیت مرمت «خانه صانعی» اعلام شد

شاهرخ فرجامی، مدیر مرمت بناهای تاریخی سازمان زیباسازی شهرداری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهربا تشریح روند مرمت بناهای تاریخی گفت: مرمت یک اثر تاریخی بر اساس مطالعات دقیق تاریخی، شناخت وضع موجود، آسیبشناسی و تهیه طرح مرمت انجام میشود و هر اقدامی باید بر پایه این مطالعات صورت گیرد.
وی افزود: در مرحله مطالعات، تاریخچه بنا، ساختار معماری، تعداد طبقات، فضاها، محوطه و عناصر اصلی شناسایی میشود و پس از آن آسیبهای موجود در قالب آسیبنگاری و آسیبشناسی بررسی شده و طرح نهایی مرمت تدوین میشود.
مرمت بناهای تاریخی؛ کاری تخصصی و زمانبر
فرجامی با اشاره به تفاوت پروژههای مرمتی با پروژههای عمرانی معمولی اظهار کرد: مرمت بناهای تاریخی نیازمند تخصص، دقت، استادکاران ویژه و توجه به جزئیاتی مانند آجر، گچ، کاشی و تزئینات معماری است و همین موضوع باعث تفاوت در هزینه و زمان اجرای پروژهها میشود.
آغاز مطالعات برای احیای ساختمانهای قدیمی
مدیر مرمت بناهای تاریخی سازمان زیباسازی شهرداری با بیان اینکه مطالعات اولیه برای احیای این بناها انجام شده است، گفت: ساختمان کوچک خانه صانعی شمالی همچنان در مرحله مطالعات و طراحی قرار دارد و پس از آماده شدن طرح، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: هدف این است که همزمان با احیای فضا، عملیات مرمت نیز انجام شود و نوع کاربری و شیوه استفاده از بخشهای مختلف بنا پس از بررسی در کمیتههای تخصصی مشخص خواهد شد.
فرجامی درباره وضعیت ساختمان جنوبی خانه صانعی نیز گفت: این بنا از نظر سازهای وضعیت قابل قبولی دارد و مشکل اساسی در آن دیده نمیشود، اما بخشهایی مانند پوشش شیروانی و ورقهای آن نیازمند اصلاح و بهسازی است.
نظر شما