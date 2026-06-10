رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دلگان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلگان ظهر چهارشنبه با حضور معاون مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان، رئیس اداره امور شهرستان‌های منابع طبیعی استان و جمعی از مسئولان ادارات و کارکنان این مجموعه برگزار شد.

در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از خدمات و تلاش‌های محمدرضا بامری در دوران تصدی مسئولیت، فریدون بامری به عنوان رئیس جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دلگان معرفی شد.

در پایان این نشست بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی، توسعه پوشش گیاهی، مقابله با تخریب اراضی ملی و تعامل هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی در راستای صیانت از سرمایه‌های طبیعی شهرستان تأکید شد.