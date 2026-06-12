امام جمعه ایرانشهر: هر تعرضی با پاسخ سخت مواجه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته ایرانشهر با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: دشمن با هدف قرار دادن تاب‌آوری مردم و از طریق ترویج یأس، تردید و ایجاد اختلاف، به دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی است و این توطئه‌ها تنها با وحدت و بصیرت خنثی خواهد شد.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره انفاق افزود: در اموال انسان‌های باتقوا، حقی برای نیازمندان وجود دارد؛ چه کسانی که نیاز خود را بیان می‌کنند و چه محرومانی که به دلیل حفظ آبرو درخواست کمک نمی‌کنند. جامعه دینی باید نسبت به این افراد مسئولیت‌پذیر باشد.

وی با اشاره به آغاز سال قمری و فرارسیدن ماه محرم، نهضت عاشورا را نمونه‌ای از حرکت الهی دانست و گفت: هر کاری که برای خدا باشد ماندگار است و نهضت عاشورا امروز به یک قدرت نرم در برابر ظلم تبدیل شده است.

وی در ادامه با تأکید بر مفهوم تاب‌آوری مردم تصریح کرد: تاب‌آوری به معنای ایستادگی در برابر فشارها، تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و جنگ روانی دشمن است و مردم نباید امید خود را از دست بدهند؛ همچنین مسئولان باید حل مشکلات مردم را در اولویت قرار دهند.

بزمانی افزود: دشمن برای کاهش تاب‌آوری جامعه از ابزارهایی مانند ایجاد یأس، ترساندن مردم، بدگمان‌سازی و ایجاد اختلاف استفاده می‌کند.

وی تأکید کرد: امروز وحدت، انسجام ملی و توجه به منافع کلان کشور باید در اولویت باشد و بصیرت، شناخت اهداف دشمن و هماهنگی میان نهادها از راهکارهای مهم برای شکست توطئه‌هاست.

امام جمعه ایرانشهر در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به تحولات منطقه و حمله موشکی اخیر ایران علیه رژیم صهیونیستی گفت: جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تعرض به زیرساخت‌های خود واکنش قاطع نشان خواهد داد و دشمن باید بداند هر اقدام علیه کشور هزینه‌ساز خواهد بود.