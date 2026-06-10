هوای صاف وپایدار درراه کهگیلویه وبویراحمد؛افزایش نسبی دماتا پایان هفته

علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشههای پیشیابی و الگوهای مختلف جوی اظهار کرد: بر اساس تحلیلهای انجام شده، طی پنج روز آینده جو استان پایدار بوده و آسمان در اغلب مناطق صاف، گاهی همراه با افزایش سرعت باد پیشبینی میشود.
وی افزود: از نظر دمایی نیز روند افزایشی نسبی دما تا اواخر هفته مورد انتظار است و تغییرات محسوسی در شرایط جوی مشاهده نخواهد شد.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیشبینی روزانه وضعیت هوا در مناطق مختلف استان گفت: برای روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در مناطق سردسیری و گرمسیری استان، آسمانی صاف همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان همچنین با بیان وضعیت دمایی شهرهای مختلف افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، بیشترین دما در منطقه لیشتر با ۴۳.۳ درجه سانتیگراد و کمترین دما در یاسوج با ۱۳.۴ درجه سانتیگراد ثبت شده است که نشاندهنده اختلاف دمای قابل توجه در نقاط مختلف استان است.
وی در پایان تأکید کرد: شهروندان بهویژه در مناطق گرمسیری در ساعات گرم روز نکات ایمنی را رعایت کنند و در برابر افزایش دما تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
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