برترین های لیگ برتر تکواندو روی سکوی قهرمانی + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه رقابت‌های لیگ برتر تکواندو کشور در دو گروه بانوان و آقایان، با حضور مسئولان فدراسیون، اعضای سازمان لیگ، کادر فنی تیم‌های ملی، ورزشکاران، مربیان و نمایندگان تیم‌ها روز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه در محل فدراسیون تکواندو با تجلیل از تیم ها و نفرات برتر برگزار شد.

تیم پارس جنوبی عنوان قهرمانی لیگ برتر بانوان جام «ایراندخت» را از آن خود کرد، آکادمی ویسی در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم‌های ایران استار و ایمن پیشرو به صورت مشترک عنوان سوم را به دست آوردند.

در این بخش آزاده یاسایی از پارس جنوبی به عنوان برترین سرمربی، سعیده وکیلی درگاه از پایگاه سلامت رها به عنوان برترین سرپرست، یلدا ولی نژاد از پارس جنوبی به عنوان بهترین تکواندوکار و بهاره بیداریان از گیلان به همراه پریسا محمدی از اردبیل به عنوان داوران این فصل از رقابت ها انتخاب و معرفی شدند. ضمن اینکه کاپ اخلاق نیز به تیم هلدینگ رنگ سازی رونق آینه اهدا د.

در بخش مردان و لیگ برتر جام «خلیج فارس»، تیم‌های نفت مناطق مرکزی-زاگرس جنوبی و شهرداری ورامین به دلیل فاصله امتیاز اندک به صورت مشترک عنوان قهرمانی را کسب کردند، پالایش نفت آبادان نایب قهرمان شد، دانشگاه آزاد اسلامی در جایگاه سوم قرار گرفت و مس کرمان عنوان چهارم را به خود اختصاص داد.

مهدی حاجی موسایی ملی پوش تیم نفت مناطق مرکزی زاگرس جنوبی به عنوان بهترین تکواندوکار، پیام خانلرخانی از شهرداری ورامین به همراه بهبود خداداد از زاگرس جنوبی به عنوان برترین سرمربی، بهروز بختیاری از پالایش نفت آبادان به عنوان برترین سرپرست ، سعید کروندی از اصفهان و محمد جواد واحدی پور از گیلان به عنوان داوران نمونه انتخاب شدند. همچنین کاپ اخلاق به تیم پاس اهدا شد.