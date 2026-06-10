زوال درختان گردو منطقه «هزارجریب» بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله نباتی ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: به دنبال درخواست باغداران منطقه «هزارجریب»، تیم کارشناسی جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد با حضور متخصصان پردیس تحقیقات و مسئول حفظ نباتات مدیریت، علت زوال برخی درختان گردو را بررسی و تشخیص داد.

وی از انجام بازدید گسترده از باغات منطقه «هزارجریب» خبر داد و اظهار کرد: این بازدید باهدف بررسی دقیق و شناسایی عوامل خسارت‌زا در درختان میوه این منطقه انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد، افزود: پیرو درخواست باغداران منطقه «هزارجریب»، تیمی متشکل از نصراللهی و کوشکی از اساتید پردیس تحقیقات بروجرد و رساپور مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان، با حضور در باغات مختلف اقدام به بررسی میدانی وضعیت درختان گردو کردند.

نباتی، ادامه داد: در جریان این بازدید و پس از جمع‌آوری اطلاعات و مشاهدات تخصصی، علت زوال تدریجی درختان گردو، پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه تشخیص داده شد و توصیه‌های لازم در خصوص رعایت نکات به زراعی، کوددهی اصولی و کنترل شیمیایی بیماری به باغداران ارائه شد.