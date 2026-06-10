به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، آیین افتتاح کارگاه‌های رایانه‌ای مدارس سمپاد در مناطق کم‌برخوردار با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، حسین دهقانی رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

الهام یاوری در این مراسم با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید امیر نصیرزاده اظهار کرد: همکاری میان سازمان سمپاد و بنیاد مستضعفان در یک سال گذشته در قالب طرح‌های مختلف از جمله برگزاری کنگره قرآن و تجهیز مدارس شکل گرفته و امروز شاهد ثمره این تعامل هستیم.

وی با اشاره به افزایش حضور دانش‌آموزان دهک‌های کم‌برخوردار در مدارس سمپاد گفت: آمارها نشان می‌دهد سهم دانش‌آموزان چهار دهک اول اقتصادی، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، رشد قابل توجهی داشته است؛ به‌گونه‌ای که هم‌اکنون در سه مدرسه کشور بیش از ۴۰ درصد دانش‌آموزان از دهک‌های یک تا چهار هستند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود: این روند بیانگر تحقق هدف عدالت آموزشی و فراهم شدن فرصت دسترسی به آموزش باکیفیت برای دانش‌آموزان مستعدی است که پیش‌تر به دلیل محدودیت‌های مالی از این امکان محروم بودند.

یاوری همچنین از افتتاح همزمان ۶۰ سایت کامپیوتری در ۱۳ استان کشور خبر داد و تصریح کرد: این کارگاه‌ها با هدف ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و تقویت مهارت‌های فناورانه دانش‌آموزان ایجاد شده و گامی در جهت حمایت از نسل آینده کشور است.