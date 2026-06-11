گلستان با وجود قرار گرفتن در شمال کشور، استان پرآبی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان عصر پنجشنبه در آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در بخش حجم و ماکت، با اشاره به پیامدهای تغییرات اقلیمی اظهار کرد: کاهش بارندگیهای مؤثر و نامنظم شدن الگوی بارشها، امکان بهرهبرداری مطلوب از منابع آبی را دشوارتر کرده است. بارشهای کوتاهمدت و شدید که در سالهای اخیر افزایش یافتهاند، فرصت ذخیرهسازی و استفاده مناسب از این منابع الهی را کاهش میدهند.
وی افزود: در چنین شرایطی باید میان منابع موجود و میزان مصرف تعادل برقرار شود. اگر منابع آبی کاهش یافتهاند، لازم است الگوی مصرف نیز متناسب با این شرایط اصلاح شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان با اشاره به آمارهای موجود در حوزه مصرف و هدررفت منابع گفت: میزان دورریز محصولات غذایی و کشاورزی در کشور بسیار بالاست و بخش قابل توجهی از منابع آبی صرف تولید محصولاتی میشود که در نهایت به مصرف نمیرسند. این در حالی است که بخش کشاورزی حدود ۹۰ درصد منابع آب کشور را مصرف میکند اما راندمان بهرهوری در این بخش همچنان پایین است.
حیدریان ادامه داد: بخشی از مشکلات موجود به الگوی کشت بازمیگردد و در برخی موارد محصولاتی تولید میشوند که تناسب چندانی با شرایط منابع آبی ندارند. اصلاح الگوی کشت و افزایش بهرهوری آب از مهمترین ضرورتهای بخش کشاورزی است.
وی همچنین به وضعیت مصرف آب شرب اشاره کرد و گفت: سرانه استاندارد مصرف آب برای هر نفر حدود ۱۵۰ لیتر در شبانهروز است، اما در برخی شهرهای استان این میزان در زمان اوج مصرف به بیش از ۲۵۰ لیتر میرسد که نشاندهنده لزوم توجه جدی به مدیریت مصرف است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان با رد تصور عمومی درباره پرآب بودن استانهای شمالی خاطرنشان کرد: برخلاف تصور رایج، گلستان از نظر سرانه آب تجدیدپذیر در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. این شاخص در گلستان حدود یکهزار و ۲۵۰ مترمکعب به ازای هر نفر در سال است که از استانهای همجوار نیز پایینتر بوده و نشان میدهد منابع آبی استان محدودتر از آن چیزی است که تصور میشود.
وی منابع آب زیرزمینی را مهمترین ذخایر راهبردی استان در دوره خشکسالی دانست و افزود: حفاظت از این منابع باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، زیرا کاهش بارندگی و افزایش تبخیر، فشار مضاعفی بر منابع آب وارد کرده است.
حیدریان با تشریح اقدامات انجامشده برای فرهنگسازی و مدیریت مصرف آب گفت: شرکت آب منطقهای گلستان با همکاری دستگاههای مختلف از جمله آموزش و پرورش، بخش کشاورزی، صنعت و شیلات، برنامههای متعددی را برای ارتقای آگاهی عمومی، افزایش بهرهوری و توسعه اشتغال پایدار دنبال میکند.
وی اظهار کرد: توسعه فعالیتهای صنعتی متناسب با ظرفیتهای استان، استفاده بهینه از منابع آب و اجرای طرحهای جدید در حوزه شیلات و پرورش ماهیان خاویاری از جمله برنامههایی است که میتواند به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در گلستان کمک کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است با مشارکت مردم، اصلاح الگوی مصرف و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و هنری، حفاظت از منابع آب به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و زمینه پایداری این سرمایه ارزشمند برای نسلهای آینده فراهم آید.
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