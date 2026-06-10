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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

پیوند موفقیت‌آمیز «آلوژن سلول‌های بنیادی» در بیمارستان امیر شیراز

پیوند موفقیت‌آمیز «آلوژن سلول‌های بنیادی» در بیمارستان امیر شیراز

شیراز- مسئول تیم پیوند آلوژن سلول‌های بنیادی بیمارستان امیر شیراز از پیوند موفقیت‌آمیز «آلوژن سلول‌های بنیادی» به یک کودک مبتلا به بیماری نادر «فاربر» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی متقی‌پیشه گفت: گفت: کودک یک‌ و نیم ساله ای به بیماری نادر و ژنتیکی فاربر مبتلا بود، که این بیماری می‌تواند با درگیری‌های گسترده مفصلی، التهابی و اختلال در عملکرد اندام‌های مختلف همراه باشد و در صورت عدم درمان مناسب، کیفیت زندگی بیمار را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و ارزیابی‌های لازم، پیوند آلوژن سلول‌های بنیادی برای این بیمار در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه دایی کودک به عنوان اهداکننده واجد شرایط شناسایی شد و فرآیند پیوند با رعایت کامل استانداردهای درمانی و با نظارت تیم تخصصی پیوند، صورت گرفت.

مسئول تیم پیوند آلوژن سلول‌های بنیادی بیمارستان امیر شیراز با اشاره به روند درمان این بیمار افزود: بیمار نزدیک به یک ماه در بخش پیوند سلول‌های بنیادی بستری بود و طی این مدت، به صورت شبانه‌روزی تحت مراقبت‌های تخصصی قرار داشت و خوشبختانه سلول‌های پیوندی به خوبی در بدن بیمار جایگزین شده و روند بهبودی مطابق انتظار پیش رفت.

متقی‌پیشه ضمن تشکر از اساتید گروه غدد و متابولیسم کودکان برای تشخیص و معرفی این بیمار، موفقیت این درمان را حاصل همکاری و تلاش هماهنگ پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای تیم پیوند دانست و تصریح کرد: انجام موفقیت‌آمیز این پیوند، بار دیگر توانمندی علمی و تخصصی مرکز پیوند سلول‌های بنیادی بیمارستان آنکولوژی امیر را در ارائه خدمات درمانی پیشرفته به بیماران مبتلا به بیماری‌های نادر و پیچیده، به نمایش گذاشت.

مسوول تیم پیوند آلوژن سلول‌های بنیادی خون‌ساز کودکان بیمارستان آنکولوژی امیر در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه این کودک پس از طی مراحل درمان و اطمینان از وضعیت پایدار بالینی، با حال عمومی مناسب از بیمارستان ترخیص شد و روند مراقبت‌ها و پیگیری‌های تخصصی وی، به صورت سرپایی ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6856198

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