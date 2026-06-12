به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز صبح پنجشنبه با حضور در بیمارستان نمازی، از روند اجرای پروژه‌های عمرانی این مرکز آموزشی درمانی بازدید و آخرین وضعیت پیشرفت طرح‌های در دست اجرا را بررسی کرد.

در این بازدید که با همراهی سالار خواجه‌پور، مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه انجام شد، از پروژه ساختمان مرکز تصویربرداری بیمارستان نمازی با زیربنای حدود چهار هزار مترمربع و پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصد بازدید و در جریان روند اجرای آن قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین از پروژه‌های بخش جراحی کودکان با زیربنای حدود ۷۰۰ مترمربع و پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصد، بخش گوارش بزرگسالان و بخش آندوسکوپی و گوارش کودکان که در مرحله تجهیز قرار دارند، بازدید و روند پیشرفت این طرح‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

هاشمی در ادامه از پروژه مرکز درمان سرطان نمازی (سایبرنایف) با زیربنای حدود دو هزار مترمربع و پیشرفت فیزیکی حدود ۳۵ درصد بازدید کرد و آخرین وضعیت اجرایی این طرح راهبردی را بررسی کرد.

پروژه توسعه فضای فیزیکی اورژانس بیمارستان نمازی و دفتر گروه داخلی نیز از دیگر طرح‌هایی بود که در جریان این بازدید مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های درمانی اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های عمرانی یکی از مهم‌ترین اقدامات در مسیر ارتقای خدمات سلامت و پاسخگویی بهتر به نیازهای درمانی مردم است.

وی افزود: بهره‌برداری از این طرح‌ها ضمن افزایش ظرفیت ارائه خدمات، امکان دسترسی بیماران به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی با کیفیت بالاتر را فراهم می‌کند و نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات درمانی خواهد داشت.

هاشمی با اشاره به ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه‌ها گفت: تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود باید برای تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر این طرح‌ها به کار گرفته شود تا مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی همچنین از تلاش مدیران، کارشناسان و دست‌اندرکاران دانشگاه و بیمارستان نمازی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی قدردانی کرد.

در این بازدید، مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه نیز گزارشی از وضعیت اجرایی پروژه‌ها، میزان پیشرفت فیزیکی و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تکمیل طرح‌های در دست اجرا ارائه کرد.

همچنین رئیس و مدیر بیمارستان نمازی با تشریح اقدامات انجام شده، مهم‌ترین چالش‌ها، نیازها و پیشنهادهای مرتبط با پروژه‌های عمرانی این مرکز را با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در میان گذاشتند.