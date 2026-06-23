به گزارش خبرگزاری مهر، صبح سه شنبه در نشست شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، برنامهریزی برای حضور و اعزام دانشگاهیان در آیین تشییع پیکر رهبر شهید، توسعه فعالیتهای فرهنگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری ماه محرم، بر بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، معرفتی و معنوی این ماه در برنامههای دانشگاه تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری آیین تشییع پیکر رهبر شهید، این رویداد را فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا و ارزشهای ملی و دینی دانست و بر ضرورت برنامهریزی منسجم و هماهنگ برای حضور و اعزام دانشگاهیان در این مراسم تأکید کرد.
در ادامه نشست، اعضای شورای فرهنگی دانشگاه راهکارهای توسعه فعالیتهای فرهنگی و فوقبرنامه در سطح دانشگاه را بررسی کرده و بر ضرورت طراحی و اجرای برنامههای متناسب با نیازها و مطالبات فرهنگی دانشگاهیان تأکید کردند.
همچنین در این نشست، گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ارائه شد و اعضای شورا پیشنهادها و دیدگاههای خود را برای تقویت و گسترش برنامههای فرهنگی در این حوزه مطرح کردند.
از دیگر محورهای مورد بررسی در این جلسه، برنامهریزی برای برگزاری آیین تقدیر از برگزیدگان جشنواره قرآن و عترت دانشگاه بود که اعضای شورا بر تجلیل شایسته از منتخبین و حمایت از فعالیتهای قرآنی و فرهنگی در دانشگاه تأکید کردند.
در پایان این نشست، بر همافزایی و همکاری واحدهای مختلف دانشگاه در راستای توسعه فعالیتهای فرهنگی، ارتقای مشارکت دانشگاهیان و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فرهنگی دانشگاه تأکید شد.
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