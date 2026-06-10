مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۰:۱۹ شامگاه سه‌شنبه ۱۹ خردادماه، گزارش سقوط یک کودک حدوداً ۸ ساله در محدوده پل خواجو به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی در مدت زمان یک دقیقه و ۴۰ ثانیه به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جست‌وجو در مسیر جریان آب آغاز شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان تصریح کرد: تیم‌های امدادی با جست‌وجوی مستمر در بستر رودخانه، سرانجام پیکر کودک را در محدوده پل غدیر پیدا کردند و بلافاصله عملیات احیای قلبی ـ ریوی را آغاز کردند، اما متأسفانه تلاش‌ها برای بازگرداندن علائم حیاتی مؤثر واقع نشد.

وی با اشاره به تمهیدات ایمنی اتخاذشده همزمان با جاری شدن آب در زاینده‌رود خاطرنشان کرد: تنها در روز وقوع این حادثه بیش از ۵۰ مورد گشت ایمنی در سطح شهر انجام شده بود که ۱۱ مورد آن توسط غواصان و نیروهای تخصصی در حاشیه زاینده‌رود صورت گرفت. همچنین سه تیم عملیاتی به صورت مستقر در نقاط مختلف این محدوده حضور داشتند.

به گفته وی، از زمان جاری شدن آب در زاینده‌رود تاکنون ۲۸ مورد عملیات نجات و پیشگیری از حادثه در بستر و حاشیه رودخانه توسط نیروهای آتش‌نشانی انجام شده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه جریان آب علی‌رغم ظاهر آرام، می‌تواند خطرآفرین باشد، تأکید کرد: در حال حاضر ۳۰ نفر از غواصان تخصصی این سازمان که دارای مدارک و گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی در حوزه امداد و نجات در آب هستند، به صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند.

دهقانی از شهروندان خواست هنگام حضور در حاشیه زاینده‌رود، به ویژه در خصوص کودکان، مراقبت و نظارت مستمر داشته باشند و هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند تا از بروز حوادث ناگوار مشابه جلوگیری شود.