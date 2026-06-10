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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

نظارت بر کیفیت پروژه های عمرانی محورهای مواصلاتی البرز ارتقا می یابد

نظارت بر کیفیت پروژه های عمرانی محورهای مواصلاتی البرز ارتقا می یابد

کرج ـــ نشست مشترک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به منظور ارتقای نظارت بر پروژه‌های عمرانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری البرز؛ نشست مشترک اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز و اداره‌کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان با هدف بهبود فرآیند کنترل کیفی، نظارت فنی و ارتقای سطح خدمات در پروژه‌های عمرانی محورهای مواصلاتی استان برگزار شد.

در این نشست که با حضور داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز و علی فنونی، مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان البرز برگزار شد، راهکارهای توسعه همکاری‌های فنی و تخصصی میان دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت. حاضران بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های آزمایشگاهی و کنترل مستمر کیفیت مصالح و اجرای پروژه‌ها تأکید کردند.

داریوش باقرجوان در این نشست،با تقدیر از همکاری شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک استان البرز ،نقش نظارت دقیق و کنترل کیفی در افزایش دوام و ایمنی راه‌ها را حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: استفاده از توان تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک می‌تواند به ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی و بهره‌برداری مطلوب‌تر از منابع و اعتبارات اختصاص‌یافته کمک کند.

همچنین علی فنونی با اشاره به ظرفیت‌های فنی و آزمایشگاهی موجود در استان، بر آمادگی این مجموعه برای همکاری نزدیک‌تر با اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تأکید کرد و گفت: تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و فنی، زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های عمرانی با کیفیت بالاتر و افزایش سطح ایمنی و رضایتمندی کاربران جاده‌ای خواهد بود. در پایان این نشست، بر تداوم همکاری‌ها و برگزاری جلسات کارشناسی مشترک برای بهبود فرآیندهای نظارتی و کنترل پروژه‌ها تأکید شد.

کد مطلب 6856217

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