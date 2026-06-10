نظارت بر کیفیت پروژه های عمرانی محورهای مواصلاتی البرز ارتقا می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری البرز؛ نشست مشترک اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز و اداره‌کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان با هدف بهبود فرآیند کنترل کیفی، نظارت فنی و ارتقای سطح خدمات در پروژه‌های عمرانی محورهای مواصلاتی استان برگزار شد.

در این نشست که با حضور داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز و علی فنونی، مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان البرز برگزار شد، راهکارهای توسعه همکاری‌های فنی و تخصصی میان دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت. حاضران بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های آزمایشگاهی و کنترل مستمر کیفیت مصالح و اجرای پروژه‌ها تأکید کردند.

داریوش باقرجوان در این نشست،با تقدیر از همکاری شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک استان البرز ،نقش نظارت دقیق و کنترل کیفی در افزایش دوام و ایمنی راه‌ها را حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: استفاده از توان تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک می‌تواند به ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی و بهره‌برداری مطلوب‌تر از منابع و اعتبارات اختصاص‌یافته کمک کند.

همچنین علی فنونی با اشاره به ظرفیت‌های فنی و آزمایشگاهی موجود در استان، بر آمادگی این مجموعه برای همکاری نزدیک‌تر با اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تأکید کرد و گفت: تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و فنی، زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های عمرانی با کیفیت بالاتر و افزایش سطح ایمنی و رضایتمندی کاربران جاده‌ای خواهد بود. در پایان این نشست، بر تداوم همکاری‌ها و برگزاری جلسات کارشناسی مشترک برای بهبود فرآیندهای نظارتی و کنترل پروژه‌ها تأکید شد.

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