به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی به نمایندگی از ایران در نشست عالی وزرای کشاورزی و جنگلداری که با حضور ۲۰ وزیر و مقامات ارشد سازمان‌های مرتبط با محوریت «کاهش ضایعات پس از برداشت محصول و افزایش بهره‌وری در زنجیره تأمین» در کشور ترکیه برگزار شد، حضور یافت.

وی در این نشست که با هدف بررسی راهکارهای مشترک برای مقابله با تلفات محصولات کشاورزی و ارتقای کارایی زنجیره تأمین در سطح منطقه برگزار شد، از اقدامات و برنامه‌های ایران در حوزه امنیت غذایی و کاهش ضایعات سخن گفت.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، ضمن قدردانی از میزبانی شایسته دولت و مردم ترکیه، بر اهمیت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، تعامل سازنده و تقویت صلح و توسعه پایدار تأکید و عنوان کرد: در جهان بهم‌پیوسته امروز، همکاری میان کشورها دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای مقابله با چالش‌های مشترک است.

وی با اشاره به چالش‌های پیچیده منطقه از جمله تنش‌های ژئوپلیتیکی، بی‌ثباتی زنجیره‌های تأمین، تغییرات اقلیمی و افزایش هزینه دسترسی به غذا، افزود: این شرایط، تحقق اهداف توسعه پایدار به‌ویژه تولید و مصرف مسئولانه و کاهش ضایعات غذایی را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

فتحی با اشاره به این‌که سالانه حدود یک میلیارد تن ضایعات در زنجیره کشاورزی و غذا در جهان تولید می‌شود، تأکید کرد که این مسئله به معنای هدررفت منابع، از دست رفتن درآمد تولیدکنندگان و تشدید تغییرات اقلیمی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی کشورمان با اشاره به برآورد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) مبنی بر این‌که ۱۳ درصد مواد غذایی تولیدشده در جهان در مرحله پس از برداشت تا پیش از رسیدن به بازار از بین می‌رود، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران براساس «سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی» در تلاش است تا سال ۲۰۳۲ میزان ضایعات و تلفات محصولات کشاورزی و غذایی را به نصف کاهش دهد.

وی در این راستا به اجرای طرح ملی کاهش ریزش و تلفات گندم در زمان برداشت با استفاده از انواع کمباین اشاره کرد و افزود: هر یک درصد کاهش ریزش در این محصول، به معنای در اختیار داشتن ۱۴۰ هزار تن گندم بیشتر خواهد بود.

فتحی همچنین بر ضرورت به‌کارگیری فناوری‌های نوین نظیر اینترنت اشیا، حسگرها، پوشش‌های نانویی، توسعه زنجیره سرد و استفاده از فناوری بلاک‌چین برای مدیریت تقاضا و موجودی تأکید و آمادگی ایران را برای تبادل دانش فنی، برگزاری نشست‌های علمی و سرمایه‌گذاری مشترک در تولید تجهیزات برداشت و بسته‌بندی اعلام کرد.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در داخل کشور، اظهار کرد: اقدامات ایران در حوزه کاهش ضایعات به طور عمده بر توسعه زیرساخت‌های نگهداری و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی، از جمله احداث و نوسازی سردخانه‌ها و سیلوها، بهبود زنجیره تأمین و توزیع، اجرای پژوهش‌های دانشگاهی و توسعه نوآوری‌های فناورانه در حوزه نگهداری و بسته‌بندی متمرکز بوده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان عنوان کرد: اگرچه این اقدامات در بخش‌هایی موجب کاهش تلفات پس از برداشت و بهبود کارایی زنجیره تأمین شده است، اما برای رسیدن به وضعیت ایده‌آل و مطلوب، همچنان راه درازی در پیش داریم که نیازمند همکاری‌های گسترده‌تر و علمی است.