به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد حسینی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران در دومین روز از هفته جهاد کشاورزی اعلام کرد: از ابتدای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ تاکنون، در مجموع ۳۶ هزار و ۴۰۴ تن انواع کودهای کشاورزی با حمایت یارانه‌ای دولت در بین کشاورزان، باغداران و بهره‌برداران استان تهران توزیع شده است.

وی با اشاره به ترکیب این نهاده‌ها، افزود: از مجموع کودهای توزیع‌ شده، ۳۱ هزار و ۲۳۵ تن کود ازته، ۲ هزار و ۶۸۱ تن کود فسفاته و ۲ هزار و ۴۸۸ تن کود پتاسه به بهره‌برداران اختصاص یافته است. این ترکیب بر اساس نیازسنجی خاک، الگوی کشت منطقه و با هدف افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد محصولات زراعی و باغی تعیین شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران تصریح کرد: مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با هماهنگی مدیریت‌های شهرستانی، مسئولیت سهمیه‌بندی و تخصیص این نهاده‌ها را بر عهده داشته و بر اساس سطح زیرکشت، نوع محصولات و نیازهای خاک‌شناسی، سهمیه هر شهرستان تعیین و به انبار کارگزاران معتمد ارسال شده است.

وی با اشاره به نقش فناوری در بهبود فرآیند توزیع اظهار کرد: استفاده از سامانه حواله الکترونیکی موجب شفافیت کامل در فرآیند تخصیص و توزیع کودها شده و امکان رصد و پایش دقیق میزان، نوع و نحوه تحویل نهاده‌ها را فراهم کرده است. این سامانه همچنین روند دریافت کود توسط کشاورزان را تسهیل کرده و از هرگونه انحراف یا سوءاستفاده جلوگیری می‌کند.

حسینی تأکید کرد: هدف اصلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، تأمین به‌موقع و منظم نهاده‌های اساسی بخش کشاورزی است و این اقدام در چارچوب سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و در راستای تحقق امنیت غذایی کشور انجام می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: توزیع هدفمند کودهای یارانه‌ای ضمن افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و ارتقای بهره‌وری، به بهبود حاصلخیزی خاک، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت معیشت کشاورزان استان تهران کمک خواهد کرد.