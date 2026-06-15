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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

بیش از ۳۶ هزار تن کود یارانه‌ای توزیع شد

بیش از ۳۶ هزار تن کود یارانه‌ای توزیع شد

در راستای حمایت از بخش کشاورزی و تأمین نهاده‌ها، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران از توزیع بیش از ۳۶ هزار تن انواع کودهای یارانه‌ای در این استان در سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد حسینی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران در دومین روز از هفته جهاد کشاورزی اعلام کرد: از ابتدای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ تاکنون، در مجموع ۳۶ هزار و ۴۰۴ تن انواع کودهای کشاورزی با حمایت یارانه‌ای دولت در بین کشاورزان، باغداران و بهره‌برداران استان تهران توزیع شده است.

وی با اشاره به ترکیب این نهاده‌ها، افزود: از مجموع کودهای توزیع‌ شده، ۳۱ هزار و ۲۳۵ تن کود ازته، ۲ هزار و ۶۸۱ تن کود فسفاته و ۲ هزار و ۴۸۸ تن کود پتاسه به بهره‌برداران اختصاص یافته است. این ترکیب بر اساس نیازسنجی خاک، الگوی کشت منطقه و با هدف افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد محصولات زراعی و باغی تعیین شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران تصریح کرد: مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با هماهنگی مدیریت‌های شهرستانی، مسئولیت سهمیه‌بندی و تخصیص این نهاده‌ها را بر عهده داشته و بر اساس سطح زیرکشت، نوع محصولات و نیازهای خاک‌شناسی، سهمیه هر شهرستان تعیین و به انبار کارگزاران معتمد ارسال شده است.

وی با اشاره به نقش فناوری در بهبود فرآیند توزیع اظهار کرد: استفاده از سامانه حواله الکترونیکی موجب شفافیت کامل در فرآیند تخصیص و توزیع کودها شده و امکان رصد و پایش دقیق میزان، نوع و نحوه تحویل نهاده‌ها را فراهم کرده است. این سامانه همچنین روند دریافت کود توسط کشاورزان را تسهیل کرده و از هرگونه انحراف یا سوءاستفاده جلوگیری می‌کند.

حسینی تأکید کرد: هدف اصلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، تأمین به‌موقع و منظم نهاده‌های اساسی بخش کشاورزی است و این اقدام در چارچوب سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و در راستای تحقق امنیت غذایی کشور انجام می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: توزیع هدفمند کودهای یارانه‌ای ضمن افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و ارتقای بهره‌وری، به بهبود حاصلخیزی خاک، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت معیشت کشاورزان استان تهران کمک خواهد کرد.

کد مطلب 6860782

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