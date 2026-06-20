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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۴

نجات طبیعت‌گرد مصدوم در ارتفاعات روستای آستامال ورزقان

نجات طبیعت‌گرد مصدوم در ارتفاعات روستای آستامال ورزقان

تبریز- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی از نجات طبیعت‌گرد مصدوم در ارتفاعات روستای آستامال ورزقان پس 14 ساعت عملیات امدادگران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان شرقی صبح شنبه در تشریح جزییات این حادثه گفت: مقارن ساعت ۱۷:۰۰ عصر روز جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵، در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان مبنی بر وقوع حادثه برای یک مرد ۳۱ ساله در منطقه کوهستانی «چهل‌پله» واقع در روستای آستامال شهرستان ورزقان، نجاتگران پایگاه امداد و نجات یادمان شهید احمدی‌روشن (علی‌بیگ‌کندی) بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: نجاتگران پس از پیمایش مسیر کوهستانی و صعب‌العبور به مصدوم دسترسی یافتند و پس از انجام اقدامات اولیه امدادی و تثبیت وضعیت مصدوم، عملیات انتقال وی با استفاده از بسکت را آغاز کردند.

جودی افزود: این عملیات در شرایط دشوار جغرافیایی و با پیمایش حدود ۵ کیلومتر در مسیر کوهستانی انجام شد و نجاتگران پس از ۱۴ ساعت تلاش مستمر سرانجام در ساعت ۰۶:۵۰ صبح روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵، مصدوم را به بیمارستان شهرستان ورژقان منتقل کردند.

کد مطلب 6865430

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