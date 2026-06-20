به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان شرقی صبح شنبه در تشریح جزییات این حادثه گفت: مقارن ساعت ۱۷:۰۰ عصر روز جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵، در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان مبنی بر وقوع حادثه برای یک مرد ۳۱ ساله در منطقه کوهستانی «چهل‌پله» واقع در روستای آستامال شهرستان ورزقان، نجاتگران پایگاه امداد و نجات یادمان شهید احمدی‌روشن (علی‌بیگ‌کندی) بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: نجاتگران پس از پیمایش مسیر کوهستانی و صعب‌العبور به مصدوم دسترسی یافتند و پس از انجام اقدامات اولیه امدادی و تثبیت وضعیت مصدوم، عملیات انتقال وی با استفاده از بسکت را آغاز کردند.

جودی افزود: این عملیات در شرایط دشوار جغرافیایی و با پیمایش حدود ۵ کیلومتر در مسیر کوهستانی انجام شد و نجاتگران پس از ۱۴ ساعت تلاش مستمر سرانجام در ساعت ۰۶:۵۰ صبح روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵، مصدوم را به بیمارستان شهرستان ورژقان منتقل کردند.