دانش بومی باغبانی منبعی زنده و پویا است

مسعود لطیفیان، معاون پژوهشی، توسعه فناوری و انتقال یافته‌های مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی طی یادداشتی تصریح کرد: به مناسبت روز جهانی صنایع دستی، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی ایران اعلام می‌دارد که پیوند راهبردی میان دانش بومیِ حاکم بر صنایع دستی و فناوری‌های نوین باغبانی، افق‌های تازه‌ای را برای افزایش بهره‌وری پایدار در این بخش گشوده است.

تجارب ارزشمند نیاکان در ساخت ابزارهای دستیِ ویژه‌ی داشت، برداشت و بسته‌بندی محصولات باغی که طی قرن‌ها تکامل یافته‌اند، امروز به صورت زنجیره‌ای کارآمد در کنار روش‌های نوین به کار گرفته می‌شوند.

نگاهی به سنت‌های باغبانی در استان‌های کرمان، فارس و خراسان رضوی نشان می‌دهد که احیای این صنایع دستیِ کاربردی کاهش ضایعات پس از برداشت را به همراه داشته و ارزش اقتصادی محصولات باغبانی را افزایش داده است. نقش دانش بومی در این میان نه یک یادگار موزه‌ای، بلکه منبعی زنده و پویا برای طراحی راهکارهای کم‌هزینه و سازگار با اقلیم است.

مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی سیاست «تلفیق حکیمانه سنت و نوآوری» را در دستور کار خود قرار داده و از نهادهای سیاست‌گذار تقاضا می‌کند که با تصویب مشوق‌های مالیاتی برای زنجیره‌های تأمین مبتنی بر صنایع دستی، گنجاندن دوره‌های آموزشی تلفیقی در نظام ترویج کشاورزی، و تسهیل صادراتِ برندینگ شده محصولات باغی با بسته‌بندی‌های بومی، زمینه‌ساز جهشی امیدبخش در بهره‌وری، اشتغال‌زایی سبز و تاب‌آوری اقتصادی باغبانی ایران شوند؛ مسیری که هم‌اکنون با تکیه بر داشته‌های فرهنگی و علمی کشور، نویدبخش تحققِ باغبانیِ دانش‌بنیان و هویت‌محور در افق ۱۴۱۰ است.