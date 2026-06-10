انبار احتکار ۱۴۰ تن کالای اساسی در پاکدشت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر،بعد از ظهر چهارشنبه،در جمع خبرنگاران، از کشف انبار احتکار ۱۴۰ تنی کالاهای اساسی در شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت خبر داد.

القاصی مهر اظهار داشت: در راستای مبارزه با احتکار و قاچاق کالاهای اساسی که رابطه مستقیم با معیشت مردم دارد، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان موفق به شناسایی احتکار بیش از ۱۴۰ تن کالای اساسی در شهرک صنعتی عباس‌آباد شهرستان پاکدشت شدند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مراجع قضائی در بازرسی از این انبار، بیش از ۱۰ تن روغن نباتی، ۵۰ تن آرد و ۸۰ تن ذرت خوراکی کشف کردند که ارزش آن برابر اعلام کارشناسان معادل ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در خاتمه با اشاره به تداوم اجرای این طرح خاطرنشان کرد: یک نفر در این رابطه به مرجع قضائی معرفی شد.