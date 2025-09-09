خبرگزاری مهر؛ گروه استانها- حامد عرب زاده: پروژه بزرگراه دالکی–کنارتخته پس از سالها انتظار و چالشهای اجرایی، با تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان برای مسیر کوهستانی، وارد فاز اجرایی شد. این اقدام نقطه عطفی در توسعه زیرساختهای حملونقل و اتصال راههای استان بوشهر به شبکه ترانزیتی ملی محسوب میشود.
اهمیت راهبردی پروژه برای استان بوشهر
این بزرگراه کوتاهترین مسیر ارتباطی میان دالکی و کنارتخته است و با کاهش فاصلهها، زمان سفر و هزینههای لجستیکی، فرصتهای اقتصادی قابل توجهی برای شهرستانها و مناطق پیرامونی فراهم میکند. کارشناسان معتقدند تکمیل این پروژه میتواند نقش استان بوشهر را در تجارت و حملونقل دریایی و زمینی پررنگتر کند.
کارشناس حملونقل و زیرساخت استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این پروژه را یکی از محورهای کلیدی استان است که میتواند با اتصال بهتر شهرستانها و کوتاه کردن مسیرهای جادهای، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان ایفا کند.
به گفته بهزاد اسدی این بزرگراه با کاهش طول مسیر از ۲۹ کیلومتر به ۱۸ کیلومتر و کاهش زمان سفر، میتواند علاوه بر افزایش ایمنی و کاهش تصادفات، جایگاه استان بوشهر را در شبکه ترانزیتی جنوب کشور تقویت کند.
اسدی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری منطقه افزود: تکمیل این پروژه علاوه بر تسهیل حملونقل کالا و مسافر، زمینه رونق اقتصادی و گردشگری استان را فراهم میکند و نقش استان را به عنوان یکی از کریدورهای مهم جنوب کشور پررنگتر میسازد.
وی همچنین تاکید کرد که توجه به اجرای فازهای کوهستانی و مهندسی دقیق مسیر، اهمیت ویژهای در ایمنی، پایداری و بهرهوری طولانیمدت مسیر دارد و تکمیل پروژه در زمان مقرر، اثر مستقیم بر کاهش حوادث جادهای و افزایش رفاه شهروندان خواهد داشت.
ابعاد فنی مسیر کوهستانی
مسیر کوهستانی بزرگراه دالکی–کنارتخته با شیبهای تند و پیچهای متعدد، نیازمند مهندسی خاک و سنگ، احداث پلها و تونلهای کوتاه، و تقویت سیستمهای زهکشی و آبراههها است. همچنین استفاده از مصالح مقاوم و طراحی هندسی مناسب، برای افزایش ایمنی و کاهش مخاطرات رانندگی در مناطق کوهستانی ضروری خواهد بود.
علاوه بر کاهش زمان سفر و هزینههای حملونقل، این پروژه موجب افزایش دسترسی مناطق کمتر توسعهیافته به بازارها و خدمات خواهد شد.
همچنین با بهبود ایمنی مسیرها و کاهش بار ترافیکی، ریسک حوادث جادهای کاهش مییابد و ظرفیت توسعه صنعت گردشگری و حملونقل کالا در استان ارتقا مییابد.
کاوه رضایی، کارشناس اقتصاد حملونقل استان بوشهر، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این بزرگراه کوتاهترین مسیر ارتباطی میان دالکی و کنارتخته است، گفت: کاهش طول مسیر از ۲۹ کیلومتر به ۱۸ کیلومتر نه تنها زمان سفر را کاهش میدهد، بلکه هزینههای لجستیکی و حملونقل کالا را به شکل قابل توجهی کاهش میدهد. این امر موجب افزایش بهرهوری و رونق اقتصادی در شهرستانهای مسیر و مناطق پیرامونی خواهد شد.
وی افزود: تسهیل تردد و بهبود دسترسی، ظرفیت استان بوشهر برای جذب سرمایهگذاریهای جدید، توسعه صنایع و گردشگری و افزایش فرصتهای شغلی را تقویت میکند. همچنین اتصال بهتر به شبکههای ترانزیتی ملی، جایگاه استان را در مسیرهای مهم جنوب کشور مستحکمتر میسازد.
کاوه رضایی با تأکید بر اینکه تکمیل پروژه فاز کوهستانی با استانداردهای مهندسی دقیق، به افزایش ایمنی و کاهش ریسک حوادث جادهای کمک خواهد کرد، گفت: این بزرگراه بهعنوان یک مسیر راهبردی، نه تنها مسیرهای داخلی استان را به هم متصل میکند، بلکه نقش مهمی در توسعه متوازن، رشد اقتصادی و رفاه شهروندان ایفا میکند.
کاهش طول مسیر و افزایش ایمنی تردد در جنوب
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت قابل توجه پروژه بزرگراه دالکی به کنارتخته خبر داد و آن را یکی از مبادی ورودی مهم استان عنوان کرد.
شاپور رجایی با اشاره به اینکه محور بوشهر به شیراز از پرترددترین مسیرهای جنوب کشور به ویژه در حدفاصل دالکی تا کنارتخته است، گفت: توسعه زیرساختهای این بزرگراه طی چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته و با اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار، امیدواریم تا شهریور سال آینده بخش قابل توجهی از مسیر به بهرهبرداری برسد.
رجایی افزود: این مسیر شامل سه تونل و پل بزرگ و ۱۴ کیلومتر جاده کوهستانی سختگذر است و تکمیل آن باعث کاهش طول مسیر از ۲۹ کیلومتر به ۱۸ کیلومتر خواهد شد. این اقدام علاوه بر کاهش زمان سفر، به افزایش ایمنی، کاهش تصادفات و رونق اقتصادی و گردشگری استان کمک شایانی خواهد کرد.
وی تأکید کرد که تلاش میشود پروژه در زمان مقرر تکمیل شود تا تأثیر مستقیم در ارتقای امنیت تردد و کاهش حوادث جادهای داشته باشد.
معاون استاندار بوشهر همچنین به محور جم به فیروزآباد اشاره و خاطرنشان کرد: این جاده یکی از راههای مواصلاتی پر ترافیک میان استانهای بوشهر و فارس است و با تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار از مصوبات سفر رئیس جمهور، تا ۲.۵ ماه آینده فراخوان انتخاب پیمانکار انجام شده و عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
رجایی با بیان اینکه تنها ۱۵ درصد راههای اصلی استان به صورت بزرگراه است، محورهای گوره به گچساران و بوشکان به سمت اهرم را به عنوان دیگر مبادی ورودی مهم استان هدفگذاری شده اعلام کرد. وی همچنین به پروژههای جاری از جمله محور بوشهر–شیف–بندر ریگ به طول ۱۵ کیلومتر و جاده بوشهر–اهرم تنگستان به طول ۲۰ کیلومتر اشاره کرد و آنها را گامی مهم در توسعه زیرساختهای حملونقل استان دانست.
گرهگشایی پروژه بزرگراه دالکی–کنارتخته نشاندهنده اراده دولت در سرمایهگذاری هدفمند برای توسعه متوازن و پایدار استان بوشهر است و پیشبینی میشود تکمیل آن، علاوه بر منافع اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت نقش راهبردی استان در جنوب کشور را به همراه داشته باشد.
