بهره برداری از ۳۳ طرح بخش کشاورزی در البرز

عبدالرضا بازدار در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفته جهاد کشاورزی از فردا ۲۱ خرداد ماه آغاز می شود، افزود: در این هفته ۳۳ طرح در بخش های صنایع تبدیلی تکمیلی، آب و خاک، گلخانه ها و تولیدات باغی و دام و طیور آماده بهره برداری شده اند.

وی اظهارداشت: این طرح ها با اعتباری بالغ بر ۱.۲ همت سرمایه گذاری ایجاد شده که فقط ۱۰ درصد از این سرمایه گذاری آورده بخش دولتی است.

وی گفت: با بهره برداری از این طرح ها برای ۷۴۶ نفر به صورت مستقیم و برای ۴۶۵۱ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی می شود.

بازدار از دیگر برنامه های پیش بینی شده هفته جهاد کشاورزی در البرز را غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، افتتاح پروژه‌های بخش کشاورزی در شهرستان‌های مختلف، برپایی میز خدمت در نماز جمعه و برگزاری مراسم بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح معیشت بهره‌برداران و روستاییان استان خواهد داشت.