به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، بار دیگر نگاه‌ها به فوتبال دوخته شده است؛ جایی که هیجان، امید و خاطره در کنار هم قرار می‌گیرند و نسل‌های مختلف را پای یک تصویر مشترک جمع می‌کنند. در چنین فضایی، مرور مسیر فوتبال ایران تنها یک بازگشت نوستالژیک نیست، بلکه یادآوری مسیری است که از زمین‌های خاکی آغاز شد و به بزرگ‌ترین صحنه‌های ورزشی جهان رسید. مسیری که در آن نام‌هایی شکل گرفتند که امروز بخشی از حافظه جمعی یک ملت‌اند.

جام جهانی برای فوتبال ایران همیشه چیزی فراتر از یک تورنمنت بوده است؛ از نخستین تجربه‌های حضور در این رقابت‌ها تا لحظات به‌یادماندنی برابر قدرت‌های بزرگ فوتبال جهان، هر دوره از این مسابقات بخشی از تاریخ اجتماعی و ورزشی کشور را ساخته است. از روزهایی که فوتبال ایران در تلاش برای تثبیت جایگاه خود در آسیا بود تا زمانی که بازیکنانی توانستند در سطح اول فوتبال جهان بدرخشند، همواره یک نقطه مشترک وجود داشته است: ستاره‌هایی که از دل شرایط سخت، مسیر خود را به زمین‌های بزرگ باز کردند.

در حافظه فوتبال ایران، جام جهانی تنها یک رویداد نیست؛ لحظه‌ای است که نسل‌ها با آن خاطره ساخته‌اند. از گل‌های تاریخی، صعودها و حذف‌های تلخ تا نمایش‌هایی که نام برخی بازیکنان را برای همیشه در تاریخ ثبت کرد. در این میان، چهره‌هایی شکل گرفتند که هر کدام به نماد یک دوره تبدیل شدند؛ از نسل‌های قدیمی‌تر که پایه‌های فوتبال ملی را ساختند تا نسل‌های جدیدی که فوتبال ایران را به سطحی تازه رساندند.

در چنین بستری، کتاب «ستاره‌های فوتبال ایران» نوشته جمعی از نویسندگان و منتشرشده از سوی نشر برکه، تلاش می‌کند تصویری منسجم و روایی از همین مسیر ارائه دهد؛ مسیری که از کوچه‌ها و زمین‌های خاکی آغاز می‌شود و به استادیوم‌های بزرگ جهان ختم می‌شود.

از رؤیای کودکانه تا واقعیت جهانی فوتبال

این کتاب بر یک ایده مرکزی استوار است؛ هیچ ستاره‌ای یک‌شبه متولد نمی‌شود. پشت هر نام بزرگ، سال‌ها تلاش، شکست، تمرین و امید نهفته است. روایت کتاب نیز از همین نقطه آغاز می‌شود؛ از دوران کودکی چهره‌هایی که بعدها به نمادهای فوتبال ایران تبدیل شدند.

از علی پروین در محله‌های قدیمی تهران تا ناصر حجازی که به نماد دروازه‌بانی ایران تبدیل شد، از علی دایی که رکوردهای جهانی را درنوردید تا احمدرضا عابدزاده که به «عقاب آسیا» شهرت یافت، هر کدام داستانی دارند که فراتر از زمین فوتبال است. در کنار آن‌ها، نسل‌های بعدی مانند فرهاد مجیدی، مهدی مهدوی‌کیا، کریم باقری، جواد نکونام، خداداد عزیزی، آندرانیک تیموریان، مسعود شجاعی، مهدی طارمی و سردار آزمون نیز در صفحات این کتاب جای گرفته‌اند؛ چهره‌هایی که هر یک در دوره‌ای، نماینده فوتبال ایران در سطح ملی و بین‌المللی بوده‌اند.

فوتبال به روایت زندگی؛ نه فقط گل و جام

کتاب «ستاره‌های فوتبال ایران» صرفاً یک مجموعه آمار و افتخار نیست. آنچه این اثر را متمایز می‌کند، نگاه انسانی و روایی آن به زندگی ورزشکاران است. در این کتاب، فوتبال بهانه‌ای است برای روایت زندگی؛ زندگی‌هایی که از دل محله‌ها، شرایط اقتصادی متفاوت و رؤیاهای کودکانه آغاز شده‌اند.

در فصل مربوط به علی دایی، تنها به گل‌های ملی و رکوردهای جهانی او پرداخته نشده، بلکه مسیر تحصیل، تلاش‌های شخصی و فعالیت‌های اجتماعی و خیریه او نیز روایت شده است. در مورد ناصر حجازی، کتاب فراتر از دوران دروازه‌بانی، به شخصیت مستقل، جایگاه اجتماعی و سال‌های پایانی زندگی او می‌پردازد؛ چهره‌ای که برای بسیاری از هواداران فوتبال، تنها یک بازیکن نبود، بلکه یک نماد بود.

همین نگاه در فصل‌های دیگر نیز ادامه پیدا می‌کند؛ جایی که احمدرضا عابدزاده نه فقط یک دروازه‌بان افسانه‌ای، بلکه نمادی از مقاومت و بازگشت پس از بحران‌های جسمی معرفی می‌شود، یا فرهاد مجیدی و مهدی مهدوی‌کیا که مسیر حرفه‌ای‌شان در فوتبال اروپا و آسیا بخشی از روایت جهانی شدن فوتبال ایران را شکل می‌دهد.

لحظات ماندگار؛ از آسیا تا جهان

یکی از بخش‌های مهم کتاب، بازآفرینی لحظات نمادین تاریخ فوتبال ایران است؛ لحظاتی که در حافظه جمعی یک ملت ثبت شده‌اند. گل‌های تاریخی، صعودهای مهم، بازی‌های سرنوشت‌ساز و حتی شکست‌های تلخ، همه در این روایت جای دارند.

از گل‌های خداداد عزیزی به آمریکا در جام جهانی ۱۹۹۸ تا گل حمید استیلی در همان رقابت‌ها، از درخشش مهدی مهدوی‌کیا در فوتبال آلمان تا رکوردهای بی‌سابقه علی دایی در سطح ملی، همه به‌عنوان بخش‌هایی از یک داستان بزرگ‌تر بازخوانی می‌شوند؛ داستانی که نشان می‌دهد فوتبال ایران چگونه در طول زمان رشد کرده و به سطح بین‌المللی رسیده است.

نسل‌ها در یک قاب

یکی از ویژگی‌های مهم «ستاره‌های فوتبال ایران»، قرار دادن نسل‌های مختلف در کنار یکدیگر است. در این کتاب، مرزی میان گذشته و حال وجود ندارد؛ بلکه یک پیوستگی تاریخی دیده می‌شود. نسل قدیم، پایه‌گذار است و نسل جدید، ادامه‌دهنده این مسیر.

در این نگاه، علی پروین و ناصر حجازی در کنار علی دایی و کریم باقری قرار می‌گیرند و در ادامه، نام‌هایی مانند مهدی طارمی و سردار آزمون، مسیر این روایت را به امروز و حتی آینده فوتبال ایران پیوند می‌زنند.

فوتبال، فراتر از ورزش

کتاب در نهایت تلاش می‌کند فوتبال را نه صرفاً یک ورزش، بلکه یک پدیده اجتماعی و فرهنگی معرفی کند. پدیده‌ای که در آن خانواده، محله، اقتصاد، آموزش و حتی فرهنگ عمومی جامعه نقش دارند. هر ستاره فوتبال، در واقع محصول مجموعه‌ای از شرایط اجتماعی است که او را به زمین‌های بزرگ رسانده است.

از همین رو، این اثر تلاش می‌کند نشان دهد که فوتبال ایران تنها مجموعه‌ای از نتایج و جام‌ها نیست، بلکه بخشی از هویت جمعی یک جامعه است؛ هویتی که در طول دهه‌ها شکل گرفته و همچنان در حال تحول است.

در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶؛ مرور یک مسیر طولانی

با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۶، اهمیت چنین آثاری بیش از پیش احساس می‌شود. این رقابت‌ها نه فقط یک رویداد ورزشی، بلکه فرصتی برای بازنگری در مسیر طی‌شده فوتبال ایران است. کتاب «ستاره‌های فوتبال ایران» در چنین فضایی منتشر شده تا یادآور شود هر حضور در جام جهانی، نتیجه سال‌ها تلاش نسل‌هایی است که پیش از این در زمین‌های ساده و شرایط دشوار، رؤیای رسیدن به جهان را دنبال کرده‌اند.

روایتی برای امروز و فردا

«ستاره‌های فوتبال ایران» در نهایت، کتابی است درباره امید، تلاش و استمرار. روایتی از انسان‌هایی که با وجود تفاوت‌ها، یک نقطه مشترک دارند: عشق به فوتبال و اراده برای رسیدن به قله. این کتاب نه فقط برای علاقه‌مندان قدیمی فوتبال، بلکه برای نسل جدید نیز می‌تواند پنجره‌ای باشد به گذشته‌ای که امروز، حال فوتبال ایران را ساخته است.

در روزهایی که جهان در انتظار آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ است، این اثر یادآوری می‌کند که پشت هر بازی، هر گل و هر صعود، سال‌ها زندگی، تلاش و رؤیا قرار دارد؛ رؤیاهایی که از کوچه‌ها آغاز شدند و تا بزرگ‌ترین استادیوم‌های جهان ادامه پیدا کردند.