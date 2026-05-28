به گزارش خبرنگار مهر، در جهانی که مرز میان سرگرمی و فناوری هر روز باریک‌تر می‌شود، بازی‌های ویدئویی دیگر تنها ابزاری برای گذراندن اوقات فراغت نیستند؛ آن‌ها به بخشی از فرهنگ، هنر و حتی شیوه‌ روایت‌گری انسان تبدیل شده‌اند. بسیاری از ما ساعت‌های طولانی در جهان بازی‌ها قدم زده‌ایم، مأموریت انجام داده‌ایم، شکست خورده‌ایم و دوباره از نو شروع کرده‌ایم؛ اما کمتر پیش آمده است که به این فکر کنیم چه ذهن‌هایی پشت خلق این دنیاهای رنگارنگ و پیچیده ایستاده‌اند. کتاب «می‌خواهم طراح بازی شوم» نوشته‌ جاناتان رئول با ترجمه‌ معصومه چم‌آسمانی دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌کند؛ از جایی میان شوق بازی‌کردن و رؤیای ساختن.

این کتاب که توسط انتشارات برکه منتشر شده، تلاشی است برای روشن‌کردن مسیری که بسیاری از نوجوانان و جوانان علاقه‌مند به دنیای بازی در ذهن خود جست‌وجو می‌کنند. اثری که نه‌فقط درباره‌ بازی، بلکه درباره‌ تخیل، خلاقیت، فناوری و آینده‌ یک صنعت بزرگ سخن می‌گوید.

از افسانه‌ها تا پیکسل‌ها

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های کتاب، نگاه متفاوت آن به مفهوم «بازی» است. نویسنده تنها به تاریخ بازی‌های ویدئویی اکتفا نمی‌کند، بلکه ریشه‌های بازی‌کردن را در تاریخ انسان جست‌وجو می‌کند. او از دوران افسانه‌ها و اسطوره‌ها آغاز می‌کند؛ زمانی که انسان برای توضیح ناشناخته‌های جهان به تخیل پناه می‌برد و از دل این تخیل، روایت‌ها و جهان‌هایی خیالی شکل می‌گرفتند.

کتاب نشان می‌دهد که همین میل دیرینه به داستان‌پردازی و خیال‌سازی، بعدها در قالب هنر، ادبیات و در نهایت بازی‌های ویدئویی ادامه پیدا کرده است. از موجودات افسانه‌ای ژاپنی گرفته تا روایت‌های اسطوره‌ای تمدن‌های کهن، همه به شکلی الهام‌بخش جهان‌سازی در بازی‌های امروزی بوده‌اند. نویسنده به زیبایی توضیح می‌دهد که بازی‌های مدرن، در حقیقت ادامه‌ همان قصه‌هایی هستند که انسان هزاران سال پیش کنار آتش برای یکدیگر تعریف می‌کرد.

رقابت، نیرویی قدیمی‌تر از فناوری

بخش مهم دیگری از کتاب به روحیه‌ رقابتی انسان اختصاص دارد؛ همان نیرویی که باعث شد بازی‌ها از سرگرمی‌های ساده به ساختارهایی پیچیده و قانون‌مند تبدیل شوند. نویسنده با اشاره به بازی‌های رومیزی مصر باستان، شطرنج، بازی‌های کارتی و رقابت‌های قرون وسطایی، نشان می‌دهد که انسان همیشه به دنبال آزمودن مهارت، استراتژی و هوش خود بوده است.

در این میان، کتاب موفق می‌شود پلی میان بازی‌های سنتی و بازی‌های ویدئویی امروزی ایجاد کند. بسیاری از مکانیزم‌هایی که امروز در بازی‌های دیجیتال می‌بینیم؛ از امتیازگیری گرفته تا رقابت تیمی و ارتقای مهارت، ریشه در همان بازی‌های قدیمی دارند. همین نگاه تاریخی باعث می‌شود خواننده متوجه شود که بازی‌های ویدئویی پدیده‌ای ناگهانی و سطحی نیستند، بلکه بخشی از روند تکامل سرگرمی و تفکر انسانی‌اند.

تولد یک صنعت بزرگ

«می‌خواهم طراح بازی شوم» در ادامه، خواننده را به دوران شکل‌گیری بازی‌های دیجیتال می‌برد؛ زمانی که نخستین بازی‌ها روی رایانه‌های بزرگ دانشگاهی اجرا می‌شدند و هنوز کسی تصور نمی‌کرد روزی صنعت بازی به یکی از بزرگ‌ترین صنایع سرگرمی جهان تبدیل شود.

نویسنده از بازی‌هایی مانند ۰XO و «تنیس برای دو نفر» یاد می‌کند و روند ورود بازی‌ها از آزمایشگاه‌ها به سالن‌های آرکید و سپس خانه‌های مردم را توضیح می‌دهد. اشاره به کنسول‌های اولیه و شرکت‌هایی مانند آتاری، بخشی از جذابیت تاریخی کتاب را شکل داده است. این روایت تاریخی، صرفاً مجموعه‌ای از اطلاعات نیست؛ بلکه داستان رشد رؤیایی است که به مرور تبدیل به صنعتی میلیارددلاری شد.

خواننده در خلال این فصل‌ها درمی‌یابد که بازی‌سازی چگونه از پروژه‌ای کوچک و محدود، به فعالیتی گسترده و حرفه‌ای تبدیل شد؛ فعالیتی که امروز هزاران برنامه‌نویس، طراح، نویسنده و هنرمند در سراسر جهان در آن نقش دارند.

پشت پرده‌ جهان‌های دیجیتال

شاید مهم‌ترین بخش کتاب، جایی باشد که از رؤیا فاصله می‌گیرد و واقعیت شغل طراحی بازی را نشان می‌دهد. بسیاری از علاقه‌مندان به بازی‌های ویدئویی تصور می‌کنند ساخت یک بازی تنها به داشتن ایده‌ای خلاقانه محدود می‌شود، اما کتاب به‌خوبی توضیح می‌دهد که بازی‌سازی یک کار کاملاً گروهی و چندلایه است.

نویسنده نقش‌های مختلف در تیم‌های بازی‌سازی را معرفی می‌کند؛ از برنامه‌نویسانی که ساختار فنی بازی را شکل می‌دهند تا هنرمندانی که ظاهر جهان بازی را خلق می‌کنند. همچنین به نقش طراح مراحل، نویسنده‌ داستان، طراح روایت و مدیر پروژه پرداخته می‌شود؛ افرادی که هرکدام بخشی از پازل نهایی را کامل می‌کنند.

یکی از نکات ارزشمند کتاب این است که تنها به معرفی عنوان شغلی بسنده نمی‌کند، بلکه توضیح می‌دهد هرکدام از این افراد در طول روز چه وظایفی دارند و چه مهارت‌هایی برای موفقیت در این حوزه ضروری است. همین موضوع باعث می‌شود تصویر مبهم و رؤیایی از بازی‌سازی، به تصویری واقعی و قابل‌درک تبدیل شود.

وقتی تخیل به گیم‌پلی تبدیل می‌شود

کتاب در بخش‌های مختلف خود نشان می‌دهد که چگونه یک ایده‌ ساده می‌تواند به پایه‌ طراحی یک بازی تبدیل شود. برای مثال، تصور جهانی که در آن همه‌ بزرگ‌ترها به ربات تبدیل شده‌اند، می‌تواند آغاز شکل‌گیری داستان، طراحی مراحل و حتی مکانیزم‌های گیم‌پلی باشد.

این نگاه، اهمیت تخیل را در فرآیند بازی‌سازی برجسته می‌کند. بازی‌ساز فقط یک برنامه‌نویس یا طراح نیست؛ او معماری است که باید جهانی قابل‌باور خلق کند. جهانی که قوانین، شخصیت‌ها، روایت و فضای مخصوص به خود را داشته باشد.

در همین مسیر، کتاب به ژانرهای مختلف بازی نیز اشاره می‌کند؛ از بازی‌های نقش‌آفرینی گرفته تا جهان‌باز. نویسنده توضیح می‌دهد که هر سبک، نیازمند نوع خاصی از روایت‌پردازی، طراحی بصری و تعامل با بازیکن است. این بخش‌ها برای مخاطبانی که هنوز شناخت دقیقی از ساختار بازی‌ها ندارند، بسیار روشنگر و آموزنده‌اند.

مسیری که فقط با علاقه آغاز نمی‌شود

یکی از مهم‌ترین نکاتی که کتاب بر آن تأکید می‌کند، این است که علاقه به بازی‌کردن به‌تنهایی برای ورود به صنعت بازی کافی نیست. طراحی بازی حرفه‌ای نیازمند یادگیری مداوم، تمرین، صبر و کار گروهی است.

نویسنده مسیرهای مختلف ورود به این صنعت را معرفی می‌کند؛ از تحصیلات دانشگاهی مرتبط گرفته تا بوتکمپ‌ها، دوره‌های آموزشی و کارآموزی در استودیوهای بازی‌سازی. همچنین به مهارت‌هایی مانند برنامه‌نویسی، طراحی هنری دیجیتال، کار با موتورهای بازی‌سازی و روایت‌پردازی اشاره می‌شود.

کتاب تلاش می‌کند تصویری واقعی از این مسیر ارائه دهد؛ مسیری که اگرچه جذاب و هیجان‌انگیز است، اما بدون پشتکار و یادگیری مستمر به نتیجه نمی‌رسد. همین صداقت در روایت، ارزش کتاب را بیشتر کرده است.

کتابی برای نسل رؤیاپرداز

«می‌خواهم طراح بازی شوم» بیش از آنکه صرفاً یک کتاب آموزشی باشد، اثری انگیزه‌بخش است. کتابی که به نوجوانان و جوانان نشان می‌دهد علاقه‌هایشان می‌تواند به یک مسیر حرفه‌ای جدی تبدیل شود. در دورانی که بسیاری هنوز بازی‌های ویدئویی را تنها اتلاف وقت می‌دانند، این کتاب تلاش می‌کند نگاه تازه‌ای به صنعت بازی‌سازی ارائه دهد؛ صنعتی که امروز ترکیبی از هنر، فناوری، روان‌شناسی، داستان‌پردازی و خلاقیت است.

این اثر همچنین برای والدین، مشاوران تحصیلی و مربیانی که می‌خواهند شناخت بهتری از دنیای بازی و فرصت‌های شغلی آن داشته باشند، می‌تواند مفید و روشنگر باشد. زیرا کتاب به‌خوبی نشان می‌دهد که پشت هر بازی موفق، تیمی از متخصصان خلاق و پرتلاش ایستاده‌اند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

خیلی زود، شیوه‌ ساختن و طراحی بازی‌های ویدئویی مستقل گسترش پیدا کرد؛ مخصوصاً وقتی که برخی از این بازی‌های اولیه در نمایشگاه‌های فناوری در معرض دید عموم قرار گرفتند. تنها چهار سال پس از ساخته شدن بازی تنیس برای دو نفر، گروهی از دانشجویان مؤسسه‌ فناوری ماساچوست گرد هم آمدند و برای رایانه‌ PDP بازی‌ای به نام Spacewars طراحی کردند.

این نخستین باری بود که یک بازی ویدئویی به‌راحتی در دسترس عموم قرار می‌گرفت یا دست کم هرکسی که رایانه‌ PDP داشت، می‌توانست آن را بازی کند. بسیاری از مردم این بازی را یکی از پایه‌های اصلی دنیای بازی‌های ویدئویی می‌دانند، چون باعث شد تولیدکنندگان مستقل بیشتری به صحنه بیایند و بازی‌های جدیدی عرضه کنند که برای همیشه دنیای سرگرمی را تغییر دادند.

کتاب «می‌خواهم طراح بازی شوم» نوشته‌ جاناتان رئول با ترجمه‌ معصومه چم‌آسمانی در ۳۳صفحه و از سوی نشر برکه منتشر شده است.