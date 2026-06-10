به گزارش خبرنگار مهر، مدیران ارشد راهآهن جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان عصر چهارشنبه با حضور در بارانداز ریلی آستارا، از روند فعالیتها، ظرفیتهای عملیاتی و پروژههای در دست اجرای این پایانه مرزی بازدید کرده و بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساختهای بارانداز ریلی آستارا تأکید کردند.
در این بازدید، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی، روشن رستماف رئیس راهآهن جمهوری آذربایجان، ولی داداشی نماینده مردم بندر آستارا در مجلس شورای اسلامی، میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، علی درمانی فرماندار آستارا و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی حضور داشتند.
مسئولان دو کشور با حضور در بخشهای مختلف بارانداز، از نزدیک در جریان روند تخلیه و بارگیری کالا، توان فعلی جابهجایی، نیازهای توسعهای و چالشهای اجرایی قرار گرفتند.
در جریان این بازدید، طرفین با اشاره به اهمیت راهبردی آستارا در کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب، اعلام کردند که تکمیل سریعتر پروژههای زیرساختی این پایانه میتواند نقش آستارا را در شبکه ترانزیت منطقهای بهطور چشمگیری تقویت کند.
مدیر راه آهن ایران همچنین بر این نکته تأکید کرد که اتصال راهآهن رشت به آستارا بهعنوان ادامه طبیعی این پروژه، با جدیت در حال پیگیری است و تکمیل آن میتواند ظرفیت ترانزیتی کشور را بهصورت قابل توجهی افزایش دهد.
به گفته مسئولان، انتظار میرود عملیات اجرایی مورد تعهد جمهوری آذربایجان در این پایانه تا پایان سال جاری به اتمام برسد. با بهرهبرداری کامل از این زیرساختها، پیشبینی میشود سالانه حدود دو میلیون تن کالا از طریق بارانداز ریلی آستارا جابهجا شود.
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