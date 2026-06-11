راه اندازی اداره کل راه آهن در آذربایجان غربی وارد فاز عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جبارعلی ذاکری ظهر پنجشنبه در جلسهشورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی اظهار کرد: راهاندازی ادارهکل راهآهن در آذربایجانغربی واردمرحله عملیاتی و روند توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی در این استان وارد مرحله تازهای شد.
وی ادامه داد: این اقدام که با پیگیریهای مسئولان استان انجام شد، میتواند نقش مهمی در تسهیل جابهجایی کالا و مسافر و تقویت ارتباطات ریلی شمالغرب کشور ایفا کند.
ذاکری با بیان اینکه مدیریت مستقل راه آهن در این استان راه اندازی و مدیرکل مربوطه مستقر میشو د، اضافه کرد: مدیریت مستقل برای این استان در محور «میانه تا ارومیه» تعریف شده است که گامی مهم برای انسجام بخشی به عملیات ریلی در غرب کشور محسوب میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به راهاندازی خط ریلی مرند - چشمه ثریا، ادامه داد: با پیگیریهای استاندار آذربایجانغربی روند اجرایی این طرح نیز وارد فاز اجرایی شده و با تصویب مجوزهای لازم توسعه حمل و نقل ریلی در کربدور غرب کشور و اتصال شرق به غرب بسیار موثر است.
وی گفت: در راستای توسعه حملونقل ملی و اتصال شرق به غرب، قطار بینالمللی در مسیر تهران تا وان ترکیه فعال و با توجه به استقبال مسافران و آمار بالای بازگشت از ترکیه، توافق برای راهاندازی سومین قطار در این مسیر نیز حاصل و اجرایی شده است.
ذاکری همچنین از برنامهریزی برای توسعه زیرساختی ایستگاه مرزی رازی خبر داد و اظهار کرد: احداث ساختمان جدید و افزودن پنج خط جدید ریلی طی سال جاری در دستور کار است تا با حداکثر ظرفیت عملیاتی شود.
وی با اشاره به اقدامات استان در حوزه مولدسازی، ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد آذربایجانغربی در این بخش، بر لزوم توجه ویژه به «ارزشافزایی اراضی» در طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین نسبت به برخی کمتوجهیها در حوزه پدافند غیرعامل هشدار داد و گفت: باید تدابیر ویژهای برای افق آینده و الزامات پدافندی در طرحهای ریلی اتخاذ شود.
ذاکری با اشاره به تاکیدات رئیسجمهور مبنی بر اولویتبخشی به گذرگاههای مرزی افزود: استفاده از اعتبارات درونسازمانی، زیباسازی نقاط مرزی و تسهیلگری در امور ترانزیتی توسط تمامی دستگاه های مرتبط، یک ضرورت است.
وی با اشاره به هدفگذاری برای افزایش سهم ریل به ۳۰ درصد در حملونقل بار کشور اظهار کرد: با رویکرد جدید دولت، اقدامات عملیاتی برای تحقق این هدف آغاز شده است که نتیجه مستقیم آن، ارتقای ایمنی و کاهش چشمگیر تصادفات جادهای خواهد بود.
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