به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق در سفر کوتاه خود به آستارا که با همراهی ولی داداشی نماینده مردم بندر آستارا انجام شد، از پایانه مرزی جدید آستارا، بارانداز ریلی، بزرگراه ترانزیتی آستارا ـ آستارا و همچنین پل روگذر راه‌آهن آستارا ـ آستارا بازدید کرد و روند پیشرفت هر یک از طرح‌ها را مورد بررسی قرار داد.

وی در جریان این بازدید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌ها، رفع موانع اجرایی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این طرح‌های راهبردی تأکید کرد.

ولی داداشی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه‌های در دست اجرا گفت: تکمیل پایانه مرزی جدید و بزرگراه ترانزیتی آستارا، علاوه بر کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد کامیون‌ها، سرعت مبادلات تجاری را افزایش داده و جایگاه آستارا را در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی ارتقا می‌دهد.

وی درباره وضعیت پل روگذر راه‌آهن آستارا ـ آستارا نیز اظهار داشت: این پروژه در محور پرتردد آستارا ـ اردبیل قرار دارد و تأخیر در تکمیل آن مشکلاتی برای شهروندان و رانندگان ایجاد کرده است. لازم است با تأمین اعتبارات و رفع موانع، روند اجرا با سرعت بیشتری دنبال شود.

نماینده مردم آستارا در مجلس با تأکید بر ضرورت توجه ملی به زیرساخت‌های این شهرستان افزود: در جریان بازدید امروز، مسائل و نیازهای زیرساختی آستارا به صورت میدانی بررسی شد و انتظار می‌رود با حمایت وزارت راه و شهرسازی، شاهد شتاب گرفتن اجرای این طرح‌های مهم باشیم.