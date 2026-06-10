۱۷ هزار تن گندم در مازندران خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم تولایی عصر چهارشنبه در جلسه تنظیم بازار استان که با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط در استانداری برگزار شد، اقدامات ادارهکل غله و خدمات بازرگانی را در اجرای عملیات خرید تضمینی گندم شایسته تقدیر خواند.
وی با اشاره به نقش راهبردی خرید تضمینی در تأمین امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی اظهار داشت: تدارک زیرساختها، آمادگی مراکز خرید، هماهنگی بیندستگاهی و برنامهریزی دقیق برای دریافت و ذخیرهسازی محصول، زمینه اجرای مطلوب این طرح ملی را فراهم کرده است.
تولایی بر لزوم استمرار هماهنگی میان دستگاههای متولی، تسریع در روند تحویل محصول کشاورزان و پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران تأکید کرد و افزود: حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد انگیزه برای افزایش تولید محصولات راهبردی، از اولویتهای اصلی دولت به شمار میرود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران، نیز با اعلام اینکه تاکنون ۱۷ هزار تن گندم به ارزش بیش از ۸ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال از کشاورزان استان خریداری شده، گفت: تمامی ظرفیتهای موجود برای ارائه خدمات مناسب به کشاورزان به کار گرفته شده است.
وی گفت: خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از مهمترین برنامههای حمایتی دولت، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور و پایداری زنجیره تأمین محصولات اساسی دارد.
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