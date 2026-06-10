به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی عصر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی، به‌ویژه سرداران شهید باقری، رشید، شادمانی، سلامی و حاجی‌زاده، اظهار کرد: حضور مقتدرانه مردم در صحنه، بزرگترین مولفه پیروزی در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف بوده است و ما موظفیم قدردان این همراهی باشیم.

وی با اشاره به نقش کلیدی رسانه‌ها در ایجاد امید و اعتماد عمومی، تصریح کرد: متأسفانه ضعف در نظام اطلاع‌رسانی و نبود ارتباط معنادار میان خدمت‌دهندگان و خدمت‌گیرندگان، بسترساز ناامیدی و بی‌اعتمادی شده و امید و اعتماد، پاشنه آشیل چالش‌ها و نقطه قوت پیشرفت کشور هستند و تقویت این دو مؤلفه، یک وظیفه جمعی است.

استاندار همدان با نقد وضعیت موجود در ساختار اطلاع‌رسانی استان، خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته، هنوز به یک برنامه مدون و روشن که نقش و وظایف هر دستگاه و رسانه را مشخص کند، دست نیافته‌ایم، مشکل اصلی تنها محدود به کمبود بودجه یا سرانه اشتراک مطبوعات نیست، بلکه استان نیازمند یک برنامه حساب‌شده و مشارکتی است که از ظرفیت نخبگان رسانه‌ای بهره ببرد.

ملانوری‌شمسی در ادامه پیشنهاد تشکیل کارگروهی تخصصی متشکل از اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه مطبوعات، صداوسیما، انجمن روابط‌عمومی‌ها و کارشناسان خبره رسانه را ارائه کرد و گفت: این کارگروه موظف است ضمن احصای وضعیت موجود، نقش هر بازیگر را در نظام اطلاع‌رسانی استان مشخص کرده و راهکارهای عملیاتی برای ایجاد تحول ارائه دهد.

وی در بخش دیگری از این نشست، رویکرد مدیریتی خود را نسبت به تعامل دستگاه‌ها با رسانه‌ها شفاف‌سازی کرد و گفت: در کمیته تخصیص اعتبارات، میزان تعامل دستگاه‌های اجرایی با رسانه‌ها به عنوان یک شاخص مهم در توزیع اعتبارات هزینه‌ای لحاظ خواهد شد.

استاندار همدان همچنین بر لزوم پیگیری جدی برای بازگشت کامل حقوق دولتی معادن به استان و همچنین تسویه مطالبات رسانه‌ها از دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

ملانوری‌شمسی در پایان با دعوت از عموم مردم استان برای حضور در مراسم سالگرد جنگ 12 روزه تحمیلی که با محوریت یادبود شهید سپهبد شادمانی برگزار می‌شود، بیان کرد: این مراسم شنبه شب، پس از اقامه نماز عشا در میدان امام خمینی(ره) همدان برگزار خواهد شد و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مسئول، شاهد تجلی حضور پرشور مردم در این رویداد باشیم.