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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

۳ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در ارومیه توزیع شد

۳ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در ارومیه توزیع شد

ارومیه - مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی گفت: بیش از سه هزار میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده در دو ماهه گذشته سال جاری در ارومیه توزیع شده است.

جعفر پورمختار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در دو ماهه گذشته سال جاری، بیش از سه هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در شهرستان ارومیه بین شهرداری ‌ها،دهیاری‌ ها، فرمانداری‌ و عشایری توزیع شده است.

وی افزود: از این میزان، بیش از ۲ هزار و ۱۳۰ میلیاردریال سهم شهرداری ‌های ارومیه، نوشین ‌شهر، قوشچی،سیلوانا و سرو بوده که شهرداری ارومیه با دریافت بیش از ۲ هزار میلیارد ریال، بالاترین سهم را بین شهرداری ‌هایاین شهرستان به خود اختصاص داده است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌ غربی ادامه داد: همچنین بیش از ۷۷۷ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به دهیاری‌ های شهرستان ارومیه پرداخت شده است.

پورمختار بیان کرد: در این مدت بیش از ۴۴ میلیارد ریال نیز به فرمانداری ارومیه برای توزیع میان روستاهایفاقد دهیاری اختصاص یافته و بیش از ۴۷ میلیارد ریالسهم جامعه عشایری استان بوده است.

وی با اشاره به نقش عوارض ارزش افزوده در توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی گفت: پرداخت و توزیع به‌ موقع این منابع مالی می ‌تواند در اجرای طرح‌ های عمرانی، بهبود خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و روستاییان موثر باشد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی از مودیان مالیاتی بابت ایفای تعهدات قانونی خود قدردانی کرد و افزود: مالیات و عوارض پرداختی مردم، زمینه ‌ساز توسعه متوازن و افزایش رفاه عمومی در مناطق مختلف استان است.

کد مطلب 6856641

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