۳ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در ارومیه توزیع شد

جعفر پورمختار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در دو ماهه گذشته سال جاری، بیش از سه هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در شهرستان ارومیه بین شهرداری ‌ها،دهیاری‌ ها، فرمانداری‌ و عشایری توزیع شده است.

وی افزود: از این میزان، بیش از ۲ هزار و ۱۳۰ میلیاردریال سهم شهرداری ‌های ارومیه، نوشین ‌شهر، قوشچی،سیلوانا و سرو بوده که شهرداری ارومیه با دریافت بیش از ۲ هزار میلیارد ریال، بالاترین سهم را بین شهرداری ‌هایاین شهرستان به خود اختصاص داده است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌ غربی ادامه داد: همچنین بیش از ۷۷۷ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به دهیاری‌ های شهرستان ارومیه پرداخت شده است.

پورمختار بیان کرد: در این مدت بیش از ۴۴ میلیارد ریال نیز به فرمانداری ارومیه برای توزیع میان روستاهایفاقد دهیاری اختصاص یافته و بیش از ۴۷ میلیارد ریالسهم جامعه عشایری استان بوده است.

وی با اشاره به نقش عوارض ارزش افزوده در توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی گفت: پرداخت و توزیع به‌ موقع این منابع مالی می ‌تواند در اجرای طرح‌ های عمرانی، بهبود خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و روستاییان موثر باشد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی از مودیان مالیاتی بابت ایفای تعهدات قانونی خود قدردانی کرد و افزود: مالیات و عوارض پرداختی مردم، زمینه ‌ساز توسعه متوازن و افزایش رفاه عمومی در مناطق مختلف استان است.