مانع اصلی تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن پرند چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رجب‌زاده، مدیرعامل شرکت عمران پرند امروز (چهارشنبه) در جریان بازدید از پروژه‌های مسکن حمایتی در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در این شهر، اظهار کرد: ۸۶۴ واحد، ۵۱۲ واحد، ۴۹۶ واحد، ۸۴ واحد و ۱۰۴ واحد در بخش شرقی پرند در دست اجراست که در مجموع هزار و ۵۹۱ واحد را شامل می‌شود. این واحدها آماده افتتاح هستند و در حال حاضر منتظر تأمین آب و برق آنها هستیم.

وی افزود: آورده مورد نیاز متقاضیان در این پروژه‌ها حدود ۲۷ میلیارد ریال به ازای هر واحد است که در مجموع نزدیک به ۶۰ درصد منابع مالی پروژه را تشکیل می‌دهد. تاکنون حدود ۴ هزار میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان تأمین شده است. تسهیلات بانکی این پروژه‌ها عمدتاً با سقف ۶۵۰ میلیون تومان در حال پرداخت است که پیش‌بینی می‌شود در آینده افزایش یابد. در مجموع نیز حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های پروژه از محل تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران پرند با بیان اینکه افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز موجب رشد سهم آورده متقاضیان شده است، بیان کرد: در حال حاضر نسبت تأمین مالی پروژه‌ها تقریباً ۳۰ به ۷۰ است؛ به این معنا که بخش عمده منابع مالی مورد نیاز از سوی متقاضیان تأمین می‌شود؛ مهم‌ترین دغدغه برای افتتاح این هزار و ۵۹۱ واحد نهضت ملی مسکن، تأمین آب، برق و گاز و به‌ویژه آب است.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این واحدها حتی طی دو ماه آینده به اتمام کامل خواهد رسید و انتظار می‌رود دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز همکاری لازم را برای بهره‌برداری از آنها داشته باشند. همچنین تأمین آب و برق برای حدود ۱۰ هزار واحد در فاز ۷ و محدوده ورودی شهر نیز در دستور کار قرار دارد.

رجب‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: جمعیت شهر پرند اکنون از ۴۰۰ هزار نفر فراتر رفته است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در آینده به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر برسد؛ رقمی که با جمعیت بسیاری از استان‌های کشور برابری می‌کند.