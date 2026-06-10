اختصاص ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای بیمارستان گهر دورود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه طی نشستی با حضور نماینده شهرستان‌های دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و پیمانکار و مشاور پروژه بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی گهر دورود، روند ساخت این بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت.

اختصاص بخشی از اعتبارات اختیار نماینده به پروژه گهر

در ابتدا نماینده شهرستان‌های دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از عملکرد مجموعه دانشگاه علوم پزشکی در پیگیری و پیشرفت قابل توجه پروژه بیمارستان گهر با وجود شرایط موجود کشور، از اختصاص بخشی از اعتبارات اختیار نماینده برای این پروژه خبر داد.

لیک علی آبادی افزود: همانند سال گذشته که بیشترین مبلغ اعتبار از محل اعتبارات در اختیار نماینده به این پروژه اختصاص یافت، امسال نیز مبلغ قابل توجهی از این محل در اختیار پروژه قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: برای تأمین اعتبار پروژه، همگام با مسئولین دانشگاه، پیگیری‌های لازم از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت بهداشت برای تأمین اعتبار مورد نیاز آن به عمل خواهد آمد.

امیری: ۲۲۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است / شتاب بیشتری در اجرا نیاز است

سپس رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به پیگیری و تلاش‌های انجام‌شده سال گذشته و جاری در دانشگاه برای تأمین مالی پروژه، گفت: مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

امیری ادامه داد: می‌طلبد در عملیات اجرایی از سوی پیمانکار شتاب بیشتری صورت پذیرد.

تأکید بر کیفیت اجرا و استفاده از مصالح و تکنولوژی روز

وی در ادامه بر نقش پیمانکار و مشاور در تسریع عملیات اجرایی، کیفیت اجرا و استفاده از مصالح و تکنولوژی روز در بیمارستان تأکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان یادآور شد: با تکمیل این پروژه مهم بیمارستانی، شاهد ارتقای سطح خدمات درمانی در شهرستان دورود و مناطق همجوار خواهیم بود.