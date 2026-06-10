شناسایی و دستگیری ۳۶ تبعه خارجی غیرمجاز در سقز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق پیروزی با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی کسنزان هنگام گشتزنی و کنترل محورهای حوزه استحفاظی به گروهی از اتباع خارجی مشکوک شدند که پس از بررسیهای لازم، هویت آنها احراز و دستگیر شدند.
وی افزود: بررسیها نشان داد افراد دستگیرشده از اتباع کشور افغانستان هستند که بهصورت غیرقانونی وارد منطقه شده و قصد خروج از کشور را داشتند.
فرمانده انتظامی شهرستان سقز ادامه داد: پس از تشکیل پرونده و هماهنگی با مراجع قضایی، اقدامات قانونی برای انتقال و طرد این افراد از کشور در دستور کار قرار گرفت.
تأکید پلیس بر خودداری از بهکارگیری اتباع غیرمجاز
سرهنگ پیروزی با تأکید بر رعایت قوانین مربوط به اشتغال اتباع خارجی گفت: شهروندان و کارفرمایان از بهکارگیری افراد فاقد مجوز قانونی خودداری کنند.
وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تردد یا فعالیت مشکوک، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.
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