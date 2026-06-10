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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳

حبیبی: هرسین پایلوت فصل جدید طرح پزشک خانواده در کرمانشاه شد

حبیبی: هرسین پایلوت فصل جدید طرح پزشک خانواده در کرمانشاه شد

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با تاکید بر لزوم اجرای کامل برنامه پزشک خانواده گفت: فصل جدید این طرح با هدف تحقق عدالت در سلامت، به صورت پایلوت در هرسین آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی ستاد راهبری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع استان، با تأکید بر اهمیت ویژه اجرای این طرح در ارتقای شاخص‌های سلامت جامعه اظهار کرد: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از برنامه‌های محوری نظام سلامت است و برای تحقق اهداف والای آن، چاره‌ای جز حرکت جدی، منسجم، هماهنگ و سریع به سمت اجرای کامل، دقیق و بدون نقص این برنامه در سطح استان نداریم.

وی با تبیین دستاوردهای ملموس این برنامه برای سبد اقتصادی و سلامت جامعه، بیان کرد: اجرای طرح پزشک خانواده می‌تواند به طور چشمگیری موجب دسترسی آسان‌تر، سریع‌تر و عادلانه‌تر عموم مردم به خدمات درمانی مختلف شده و در نهایت کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌ها را به همراه داشته باشد.

استاندار کرمانشاه در ادامه تشریح مزایای این ساختار افزود: این طرح با ایجاد پیوندی نظام‌مند، مستمر و هوشمندانه میان پزشک و خانواده‌ها، مسیر دریافت خدمات سلامت را کاملاً هدفمند کرده و از مراجعات غیرضروری و سرگردانی بیماران در مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی جلوگیری می‌کند.

هرسین؛ الگوی توسعه طرح پزشک خانواده در سراسر استان

حبیبی با اشاره به آغاز فصل جدید اجرای طرح پزشک خانواده در استان و انتخاب شهرستان هرسین به‌عنوان پایلوت اصلی اجرای برنامه، اظهار کرد: اجرای موفق، دقیق و علمی این طرح در شهرستان هرسین می‌تواند به عنوان یک الگوی مناسب، موفق و عملیاتی برای توسعه آن در سایر شهرستان‌های استان کرمانشاه باشد. از همین رو لازم است همه دستگاه‌های مسئول، متولی و ذی‌ربط با جدیت، هماهنگی کامل و نگاه حمایتی همه‌جانبه در مسیر اجرای آن با شبکه بهداشت همراه شوند.

استاندار کرمانشاه، فرهنگ‌سازی، اقناع افکار عمومی و جلب مشارکت حداکثری مردم را از الزامات اصلی و حیاتی موفقیت برنامه پزشک خانواده دانست و تصریح کرد: مردم و شهروندان باید نسبت به مزایا، اهداف بلندمدت و شیوه اجرای این طرح آگاهی کافی، دقیق و لازم داشته باشند؛ چرا که همراهی خانواده‌ها و جلب اعتماد عمومی، نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در استقرار مطلوب نظام ارجاع و بهره‌مندی عادلانه از خدمات سلامت دارد.

پزشک خانواده؛ اقدامی در مسیر پیشگیری و عدالت در سلامت

وی همچنین بر ضرورت حمایت جدی و همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های بیمه‌گر از دانشگاه علوم پزشکی و شبکه‌های بهداشت و درمان تأکید کرد و گفت: اجرای طرح پزشک خانواده صرفاً یک برنامه درمانی و مقطعی نیست، بلکه اقدامی ساختاری و مهم در مسیر تحقق عدالت در سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها پیش از درمان، مدیریت بهینه هزینه‌ها و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی مردم است.

حبیبی در پایان این جلسه خاطرنشان کرد: با همکاری همه‌جانبه تمام بخش‌ها، پیگیری مستمر و بدون وقفه مصوبات ستاد راهبری و نظارت مداوم بر روند اجرا، می‌توان زمینه تحقق کامل اهداف این طرح مهم را در استان فراهم کرد و گام مؤثری در مسیر ارتقای شاخص‌های سلامت جامعه برداشت.

کد مطلب 6856651

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