حبیبی: هرسین پایلوت فصل جدید طرح پزشک خانواده در کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی ستاد راهبری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع استان، با تأکید بر اهمیت ویژه اجرای این طرح در ارتقای شاخص‌های سلامت جامعه اظهار کرد: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از برنامه‌های محوری نظام سلامت است و برای تحقق اهداف والای آن، چاره‌ای جز حرکت جدی، منسجم، هماهنگ و سریع به سمت اجرای کامل، دقیق و بدون نقص این برنامه در سطح استان نداریم.

وی با تبیین دستاوردهای ملموس این برنامه برای سبد اقتصادی و سلامت جامعه، بیان کرد: اجرای طرح پزشک خانواده می‌تواند به طور چشمگیری موجب دسترسی آسان‌تر، سریع‌تر و عادلانه‌تر عموم مردم به خدمات درمانی مختلف شده و در نهایت کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌ها را به همراه داشته باشد.

استاندار کرمانشاه در ادامه تشریح مزایای این ساختار افزود: این طرح با ایجاد پیوندی نظام‌مند، مستمر و هوشمندانه میان پزشک و خانواده‌ها، مسیر دریافت خدمات سلامت را کاملاً هدفمند کرده و از مراجعات غیرضروری و سرگردانی بیماران در مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی جلوگیری می‌کند.

هرسین؛ الگوی توسعه طرح پزشک خانواده در سراسر استان

حبیبی با اشاره به آغاز فصل جدید اجرای طرح پزشک خانواده در استان و انتخاب شهرستان هرسین به‌عنوان پایلوت اصلی اجرای برنامه، اظهار کرد: اجرای موفق، دقیق و علمی این طرح در شهرستان هرسین می‌تواند به عنوان یک الگوی مناسب، موفق و عملیاتی برای توسعه آن در سایر شهرستان‌های استان کرمانشاه باشد. از همین رو لازم است همه دستگاه‌های مسئول، متولی و ذی‌ربط با جدیت، هماهنگی کامل و نگاه حمایتی همه‌جانبه در مسیر اجرای آن با شبکه بهداشت همراه شوند.

استاندار کرمانشاه، فرهنگ‌سازی، اقناع افکار عمومی و جلب مشارکت حداکثری مردم را از الزامات اصلی و حیاتی موفقیت برنامه پزشک خانواده دانست و تصریح کرد: مردم و شهروندان باید نسبت به مزایا، اهداف بلندمدت و شیوه اجرای این طرح آگاهی کافی، دقیق و لازم داشته باشند؛ چرا که همراهی خانواده‌ها و جلب اعتماد عمومی، نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در استقرار مطلوب نظام ارجاع و بهره‌مندی عادلانه از خدمات سلامت دارد.

پزشک خانواده؛ اقدامی در مسیر پیشگیری و عدالت در سلامت

وی همچنین بر ضرورت حمایت جدی و همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های بیمه‌گر از دانشگاه علوم پزشکی و شبکه‌های بهداشت و درمان تأکید کرد و گفت: اجرای طرح پزشک خانواده صرفاً یک برنامه درمانی و مقطعی نیست، بلکه اقدامی ساختاری و مهم در مسیر تحقق عدالت در سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها پیش از درمان، مدیریت بهینه هزینه‌ها و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی مردم است.

حبیبی در پایان این جلسه خاطرنشان کرد: با همکاری همه‌جانبه تمام بخش‌ها، پیگیری مستمر و بدون وقفه مصوبات ستاد راهبری و نظارت مداوم بر روند اجرا، می‌توان زمینه تحقق کامل اهداف این طرح مهم را در استان فراهم کرد و گام مؤثری در مسیر ارتقای شاخص‌های سلامت جامعه برداشت.