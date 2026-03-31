۶۰۰ کیلومتر راه در آذربایجان غربی در دست احداث و توسعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون روز سه شنبه در جلسه روند اجرای طرح های راهسازی استان اظهار کرد: «جنگ رمضان» نتوانست عزم آذربایجانغربی را در توسعه راهها سست کند؛ ۴۰ کارگاه راهسازی در خط مقدم سازندگی هستند.
وی، اظهار کرد: فعالیت همزمان ۴۰ کارگاه راهسازی در این دوره، نشان از عزم راسخ مسئولان و مجاهدت نیروهای فنی و اجرایی برای استمرار پیشرفت و توسعه محورهای ارتباطی استان است و اجرای پروژههایی که نقش کلیدی در لجستیک، اقتصاد و پیوند مناطق مختلف استان ایفا میکنند در اولویت است.
آرامون ادامه داد: ۶۰۰ کیلومتر راه توسط این کارگاههای راهسازی در دست احداث و توسعه هستند که میانگین پیشرفت بالای ۵۷ درصدی را دارند.
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: آذربایجانغربی با مدیریت جهادی و برنامهریزی دقیق، روند توسعه زیرساخت های حیاتی خود را حفظ کرده و کارگاههای عمرانی چه در حوزه مسکن و چه در حوزه راه بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دادهاند.
آرامون افزود: محورهای ارتباطی استان، به ویژه با توجه به موقعیت استراتژیک آذربایجانغربی به عنوان یکی از گذرگاههای مهم ارتباطی کشور، از اهمیت بالایی برخوردارند و تکمیل و توسعه آنها نقشی اساسی در تسهیل تردد، تقویت تجارت مرزی و بهبود وضعیت اقتصادی منطقه ایفا میکند.
وی تاکید کرد: استمرار فعالیت کارگاههای راهسازی آذربایجانغربی در ایام جنگ رمضان، نه تنها یک موفقیت فنی و اجرایی، بلکه پیامی روشن از اراده استانی برای حفظ و ارتقاء روند توسعه، حتی در دل سختترین بحرانهاست.
نظر شما