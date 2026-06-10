لزوم حفظ قنوات به عنوان سرمایه تاریخی و پایدار آب بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، عزتاله نباتی عصر چهارشنبه با حضور در منطقه خایان، از وضعیت قنات خایان بازدید کرد و ضمن گفتوگو و دیدار با کشاورزان محلی، در جریان مسائل، نیازها و چالشهای بهرهبرداران این قنات قرار گرفت.
قنوات؛ سرمایهای تاریخی و حیاتی برای تداوم فعالیتهای کشاورزی
معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد در این بازدید، با اشاره به اهمیت قنوات در تأمین پایدار منابع آب کشاورزی، بر حفظ، مرمت و احیای این سازههای سنتی تأکید کرد و قنوات را سرمایهای تاریخی و حیاتی برای تداوم فعالیتهای کشاورزی و بهرهمندی بلندمدت کشاورزان دانست.
بررسی وضعیت جاری قنات، نیازهای لایروبی و نقش مشارکت بهرهبرداران
در ادامه این بازدید، موضوعاتی همچون وضعیت جاری قنات، نیازهای لایروبی و نگهداری، و نقش مشارکت بهرهبرداران در صیانت از منابع آبی مورد بررسی قرار گرفت.
این بازدید با هدف تقویت ارتباط مستقیم با کشاورزان و ارتقای مدیریت منابع آب در منطقه انجام شد.
مسئولان حاضر بر لزوم همکاری همه جانبه کشاورزان و دستگاههای اجرایی برای حفظ و احیای قنوات به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای کشاورزی پایدار تأکید کردند.
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