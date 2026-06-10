به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به انتشار برخی اخبار در فضای مجازی اظهار داشت: در ساعات گذشته هیچگونه فعالیت مرتبط با پدافند در استان قم انجام نشده و اخبار منتشرشده در این زمینه صحت ندارد.
وی افزود: برخی کانالهای خبری با انتشار مطالب نادرست تلاش کردند شائبههایی در افکار عمومی ایجاد کنند که این موضوع اساساً فاقد اعتبار است.
حیدری با تأکید بر وضعیت عادی استان قم تصریح کرد: در حال حاضر هیچگونه مورد امنیتی در قم گزارش نشده و شرایط بهطور کامل پایدار و آرام است.
وی ادامه داد: دستگاههای مسئول به صورت مستمر وضعیت استان را رصد میکنند و هیچ نشانهای از بروز حادثه یا وضعیت غیرعادی وجود ندارد.
قم - معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با رد شایعات مطرحشده درباره وقوع فعالیتهای پدافندی در استان، از عادی بودن شرایط امنیتی و حاکمیت آرامش کامل در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به انتشار برخی اخبار در فضای مجازی اظهار داشت: در ساعات گذشته هیچگونه فعالیت مرتبط با پدافند در استان قم انجام نشده و اخبار منتشرشده در این زمینه صحت ندارد.
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