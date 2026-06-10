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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶

گرامیداشت سالگرد شهادت شهید «سجاد محمدی» برگزار می‌شود

گرامیداشت سالگرد شهادت شهید «سجاد محمدی» برگزار می‌شود

الشتر- مراسم یکمین سالگرد شهادت شهید «سجاد محمدی» در شهرستان سلسله برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت یکمین سالگرد شهادت شهید والامقام سجاد محمدی، از پاسداران رشید اسلام، مراسم یادبودی برگزار می‌شود.

این مراسم روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ (۲ تا ۴ بعد از ظهر) برگزار خواهد شد.

گرامیداشت سالگرد شهادت شهید «سجاد محمدی» برگزار می‌شود

مراسم سالگرد شهید سجاد محمدی در آرامستان امامزاده بابامراد (ع) روستای بسطام از توابع شهرستان سلسله و بر مزار آن شهید گرانقدر برگزار می‌گردد.

از عموم مردم شهیدپرور لرستان دعوت شده است تا با حضور خود در این مراسم، یاد و خاطره این پاسدار رشید اسلام را گرامی بدارند.

شهید «سجاد محمدی» از شهدای حملات رژیم صهیونیستی به خاک وطن در جریان جنگ تحمیلی دوم است.

کد مطلب 6856699

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
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      خدا رحمت کنه

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