به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت یکمین سالگرد شهادت شهید والامقام سجاد محمدی، از پاسداران رشید اسلام، مراسم یادبودی برگزار می‌شود.

این مراسم روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ (۲ تا ۴ بعد از ظهر) برگزار خواهد شد.

مراسم سالگرد شهید سجاد محمدی در آرامستان امامزاده بابامراد (ع) روستای بسطام از توابع شهرستان سلسله و بر مزار آن شهید گرانقدر برگزار می‌گردد.

از عموم مردم شهیدپرور لرستان دعوت شده است تا با حضور خود در این مراسم، یاد و خاطره این پاسدار رشید اسلام را گرامی بدارند.

شهید «سجاد محمدی» از شهدای حملات رژیم صهیونیستی به خاک وطن در جریان جنگ تحمیلی دوم است.