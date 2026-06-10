کشف ۱۱۰ تن نهاده دامی احتکاری در سوادکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی اکبرنژا، اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان در ادامه طرح برخورد با احتکار کالاهای اساسی، موفق به شناسایی یک انبار مشکوک در سطح شهرستان شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و بازرسی از این انبار، مأموران مقدار ۱۱۰ تن انواع نهاده‌های دامی احتکار شده را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی سوادکوه با اشاره به ارزش بالای این محموله، خاطرنشان کرد: بر اساس نظر کارشناسان، ارزش اقلام کشف شده حدود ۵۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ اکبرنژاد در پایان تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و متهم برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.