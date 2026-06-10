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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷

کشف ۱۱۰ تن نهاده دامی احتکاری در سوادکوه

کشف ۱۱۰ تن نهاده دامی احتکاری در سوادکوه

سوادکوه - فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه از کشف ۱۱۰ تن نهاده دامی احتکار شده به ارزش بیش از ۵۳ میلیارد ریال در بازرسی از یک انبار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی اکبرنژا، اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان در ادامه طرح برخورد با احتکار کالاهای اساسی، موفق به شناسایی یک انبار مشکوک در سطح شهرستان شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و بازرسی از این انبار، مأموران مقدار ۱۱۰ تن انواع نهاده‌های دامی احتکار شده را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی سوادکوه با اشاره به ارزش بالای این محموله، خاطرنشان کرد: بر اساس نظر کارشناسان، ارزش اقلام کشف شده حدود ۵۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ اکبرنژاد در پایان تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و متهم برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 6856700

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