به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد صدیقی اظهار کرد: جایگاه محوری معلمان در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب پر رنگ تر از هر زمانی است و نقش تبیینگری و جهاد تبیین در نظام آموزشی بر کسی پوشیده نیست
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور افزود: تراز عملکرد همه مسئولان و فعالان فرهنگی، باید کسب رضایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و حرکت در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب باشد.
صدیقی با اشاره به ابعاد مختلف فعالیت جهادی معلمان در طرح نسل فردا، بیان کرد: نظام تعلیم و تربیت ایران در چهار دهه گذشته پیشرفتهای چشمگیری داشته است که نیازمند توجه و روایت دقیقتری هستند.
وی ادامه داد: وظیفه ما تبیین این پیشرفتها و ترسیم دقیق خط حق و باطل برای دانشآموزان است تا نسل جوان بتوانند تشخیص دهند در کجای این پیچ تاریخی قرار دارند.
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور با اشاره به هجمههای فرهنگی دشمن علیه هویت معلمی و نظام آموزشی کشور، تصریح کرد: معلمان جهادگر، سرمایههای بیبدیل این نظام هستند. هویتسازی، امیدآفرینی، تحولآفرینی، تشویق و مهارتآموزی از مهمترین وظایف قشر فرهنگی کشور است.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در نظام آموزشی متناسب با افق تمدنی انقلاب اسلامی، افزود: ایرانِ پس از جنگ، مدرسهای تازه میخواهد و ضرورت بازآفرینی نظام تربیتی متناسب با نیازهای روز کشور از اولویتهای بسیج فرهنگیان است.
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان از تمامی معلمان جهادگر شرکتکننده در طرح نسل فردا تقدیر کرد و گفت: جنگ امروز ما جنگ فکر و اندیشه است و معلمان در خط مقدم این نبرد قرار دارند، این همایش فرصتی است تا از مجاهدتهای خاموش این عزیزان که با روحیه جهادی و بدون هیچ چشمداشتی برای اعتلای علم و دانش و تربیت نسل آینده تلاش میکنند، قدردانی کنیم.
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