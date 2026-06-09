به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، جلسه بررسی و برنامهریزی طرح محلهمحوری با حضور سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، معاونان، مشاوران و مدیران این سازمان امروز سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ برگزار شد.
سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در این نشست با اشاره به برخی اقدامات کنونی در محلات را نمیتوان مصداق کامل محلهمحوری دانست، اظهار کرد: بخشی از فعالیتهایی که اکنون در محلات انجام میشود در واقع گسترش خدمات دولت در سطح محلات است و نه محلهمحوری.
رییس سازمان بهزیستی در تشریح رویکردهای مختلف موجود در این حوزه گفت: یک نوع نگاه، بردن دولت به مناطق و محلات است اما ظرفیتها و امکانات دولت با حجم و تنوع مشکلات مردم در محلات همخوانی ندارد. نوع دیگر، تکیه بر ساختارهای محلی مانند شوراهای محله است که گرچه اقدامات ارزشمندی انجام میدهند اما حرکت از درون محله شکل نمیگیرد. نوع سوم که در برنامه CBR و گروههای همیار سلامت روان تجربه کردهایم، بیدار کردن ظرفیتها و پتانسیلهای محله و توانمندسازی مردم است بهگونهای که دولت و نهادهای عمومی در پشت سر مردم قرار گیرند، نقش حامی و تسهیلگر داشته باشند و امور به خود مردم سپرده شود.
وی تأکید کرد: در این چهار منطقه باید همه افراد محله دیده شوند و بانک داراییهای محله شکل بگیرد تا مشخص شود هر محله چه ظرفیتها و چه چالشهایی دارد، چه گروههای اجتماعی توان کمک به دیگران را دارند، چه تشکلهایی فعال هستند و ظرفیتهای ورزشی، سلامت، فرهنگی و اجتماعی محله چیست.نخستین گام آن است که این اطلاعات در قالب پرونده سلامت اجتماعی محله شناسایی و ثبت شود تا افراد، ظرفیتها و چالشها مشخص شوند و بدانیم هر بخش و هر فرد چه خدماتی میتواند ارائه دهد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مأموریتهای رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مأموریتهای این سازمان گفت: بهزیستی دو گروه مخاطب دارد. نخست جامعه هدف خاص و دوم جامعه هدف عام. در این چهار محله باید به طور دقیق مشخص شود که گروههای هدف خاص ما چه کسانی هستند و متناسب با امکانات موجود و ظرفیتهای اجتماعی، خدمات مورد نیاز برای آنان طراحی شود.
وی ادامه داد: جامعه هدف عام نیز از خدماتی نظیر پیشگیری، غربالگری، مشاوره ژنتیک و سایر خدمات بهرهمند میشوند. در حال حاضر سه هزار و ۵۰۰ مرکز مشاوره بهزیستی به عموم مردم خدمات ارائه میدهند. در هر دو حوزه خدمات خاص و عام باید در این چهار منطقه اقدامات مؤثری انجام شود تا این مناطق به الگو تبدیل شوند و بتوان استانداران سراسر کشور را برای مشاهده نتایج این طرح به این مناطق برد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اجرای پایلوت طرح سلام گفت: در حال حاضر برای چهار پایگاه سلام در این چهار منطقه با هدایت و رهبری رئیسجمهور برنامهریزی ویژهای انجام شده است در هر منطقه یک محله انتخاب خواهد شد و در مجموع چهار محله تحت پوشش این طرح قرار میگیرند.این برنامه در قالب طرح سلام پیش خواهد رفت و تمامی فعالیتهای محلهمحور بهزیستی باید در همین چارچوب تعریف شود. هدف ما اجرای کامل طرح سلام در این چهار محله با رویکرد الگوسازی و خودترمیمی است.
ایجاد هستههای معتمدین محلات
حسینی تأکید کرد: نمیخواهیم ساختارهای دولتی را به محلات ببریم بلکه باید از ظرفیتهای خود محله استفاده کنیم این هستههای محلی میتوانند توسط تسهیلگران، نخبگان و معتمدان محلی شکل بگیرند. این افراد باید آموزشهای تکمیلی و مجدد دریافت کنند تا با اهداف، برنامهها و شیوه اجرای طرح آشنا شوند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: شناخت دقیق محله و استفاده از ظرفیتهای موجود ضروری است و بانک اجتماعی و بانک داراییهای محله میتواند در این مسیر نقش مهمی ایفا کند. از آنجا که این طرح جنبه الگویی دارد، فعالیتها باید به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند.
وی ایجاد بانک اطلاعات داوطلبان محله، ثبت ظرفیتهای اجتماعی، بانک زمان و حساب امید محله را از جمله اقدامات مؤثر برای پایداری این طرح برشمرد.
در ادامه این نشست، سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: باید ظرفیتهای سازمان بهزیستی در این مناطق همچنین سایر مراکز فعال در محدوده مورد نظر شناسایی شود و بررسی کنیم چگونه میتوان از ظرفیت مؤسسات و مناطق همجوار نیز بهره گرفت. برخی ظرفیتهای غیررسمی نیز در محلات وجود دارند که نباید از آنها غفلت کرد از جمله مساجد که میتوانند نقش مهمی در پیشبرد اهداف محلهمحوری ایفا کنند.
شناخت نیازهای محلات توسط مردم محله
حبیبالله مسعودی فرید مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز در این نشست اظهار کرد: باید مردم محلات را برای شناسایی ظرفیتهای محلی و ارتباط با ساکنان به میدان بیاوریم و کمیتهای برای این منظور تشکیل دهیم. دورههای آموزشی عملیاتی برای این افراد برگزار خواهد شد تا با مراحل جذب داوطلبان، جلب مشارکتهای مردمی و فعالیتهای محلی آشنا شوند.
مسعودی فرید با اشاره به نیازهای محلات گفت: برخی نیازها ماهیت کالبدی دارند برای مثال ممکن است محلهای به زمین بازی کودکان نیاز داشته باشد یا لازم باشد خدمات خاصی به گروههای هدف بهزیستی ارائه شود.
وی همچنین فازهای اجرایی این طرح را تشریح کرد و گفت: فاز نخست شامل آمادهسازی، تربیت تسهیلگران محلی، تحلیل وضعیت محله و هماهنگی بینبخشی در سطح محله است. فاز دوم به تشکیل ساختارهای محلی اختصاص دارد و فاز سوم نیز شامل پایش و ارزشیابی خواهد بود تا براساس برنامه طراحیشده وارد محله شویم.
در ادامه، حسین نحوینژاد مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور، پیشنهاد ایجاد باشگاه رفاه محله را مطرح کرد و گفت: این باشگاه میتواند محلی باشد که مردم در آن حضور یافته، مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند و درخواست کمک داشته باشند.
وی همچنین پیشنهاد راهاندازی کافه سلامت اجتماعی را ارائه کرد و افزود: در این کافهها هفتهای یک تا دو بار کارشناسان بهزیستی و متخصصان حضور یافته و خدمات تخصصی مورد نیاز مردم را ارائه خواهند کرد.
محمد نصیری مدیرکل بهزیستی استان تهران نیز با اشاره به گستردگی مناطق هدف گفت: در چهار منطقه مورد نظر، ۷۰ محله وجود دارد و جمعیت این مناطق از جمعیت برخی استانهای کشور نیز بیشتر است. آنچه در محلهمحوری اهمیت دارد حضور خود مردم محله است باید از ساکنان بپرسیم چه نیازهایی دارند و افراد و ظرفیتهای مؤثر هر محله را شناسایی کنیم.
نصیری ادامه داد: شناسایی دغدغههای محله و درگیر کردن گروههای مختلف از جمله نوجوانان، جوانان، زنان و سالمندان در مسائل محله از الزامات موفقیت این طرح است.
وی همچنین بر ایجاد پاتوقهای محلی برای طرح مسائل و دغدغههای ساکنان تأکید کرد و گفت: در هر منطقه یک محله انتخاب میشود و افراد تأثیرگذار آن محله شناسایی خواهند شد. کمک به رفع نیازها و دغدغههای مردم محله و همچنین مطالبهگری از دستگاههای مسئول در حوزههای مرتبط از اهداف مهم این طرح خواهد بود.
در ادامه نشست، مریم شاکری رئیس بهزیستی شهر تهران گفت: در هر محله تسهیلگر وجود دارد و شهرداری نیز شناسنامه جامعی از محلات تهیه کرده است که در آن ظرفیتها و امکانات هر محله مشخص شده و میتوان از این اطلاعات استفاده کرد. پس از این مرحله، کارگروه توسعه محله با حضور معتمدان محلی، مدارس، مساجد، سازمانهای مردمنهاد و دستگاههای خدماترسان تشکیل خواهد شد.
شاکری تصریح کرد: شناخت میدانی محله، احصای مشکلات و اولویتبندی آنها از جمله اقدامات مهم این طرح است و در ادامه با کمک مردم محله و حمایت دستگاهها برای حل مشکلات اقدام خواهد شد و نتایج نیز به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
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