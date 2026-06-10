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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴

فعال‌سازی کریدور شرق خزر یک ضرورت راهبردی است

فعال‌سازی کریدور شرق خزر یک ضرورت راهبردی است

گرگان-معاون اقتصادی استاندار گلستان بر ضرورت توسعه همکاری‌های ترانزیتی و فعال‌سازی کریدور شرق خزر برای تقویت تجارت با آسیای میانه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریای خزر در حوزه حمل‌ونقل کالا با حضور نمایندگان استان‌های ساحلی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خصوصی مرتبط و به ریاست کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر برگزار شد.

در این نشست، عبدالعلی کیان‌مهر با تشریح مزیت‌های ژئواکونومیک استان گفت: منطقه آزاد اینچه‌برون، مرز ریلی بین‌المللی، دهکده لجستیکی، پایانه صادراتی محصولات کشاورزی، فرودگاه گرگان و بندر ترکمن از مهم‌ترین ظرفیت‌های گلستان در توسعه تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی هستند.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی کریدور شرق خزر افزود: فعال‌سازی این مسیر می‌تواند نقش مهمی در اتصال چین، آسیای میانه و کشورهای اوراسیا به خلیج فارس ایفا کند و گلستان را به یکی از محورهای کلیدی ترانزیت منطقه‌ای تبدیل کند.

کیان‌مهر همچنین توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای آسیای میانه را ضروری دانست و اظهار کرد: تسهیل تردد کامیون‌ها، احیای تردد مسافری و تجارت چمدانی در مرز اینچه‌برون، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل در بخش ایرانی کریدور و بهره‌گیری از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای باید در دستور کار جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت تمرکززدایی در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: تفویض بخشی از اختیارات مرتبط با ترانزیت و تجارت به استان‌های مرزی و حضور فعال نمایندگان استان‌ها در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه می‌تواند روند توسعه همکاری‌ها را تسریع کند.

معاون اقتصادی استاندار گلستان، تکمیل راه‌آهن گرگام، آزادشهر و شاهرود را مهم‌ترین پروژه زیرساختی استان عنوان کرد و گفت: این مسیر حلقه مفقوده کریدور بین‌المللی شمال جنوب بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در اتصال شبکه ریلی آسیای میانه و چین به بنادر جنوبی و آب‌های آزاد خواهد داشت.

در این نشست، آخرین وضعیت توسعه حمل‌ونقل دریایی در دریای خزر و راهکارهای تقویت همکاری‌های بندری، رفع موانع ترانزیتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تجاری این پهنه راهبردی مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6856729

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