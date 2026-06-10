به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریای خزر در حوزه حمل‌ونقل کالا با حضور نمایندگان استان‌های ساحلی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خصوصی مرتبط و به ریاست کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر برگزار شد.

در این نشست، عبدالعلی کیان‌مهر با تشریح مزیت‌های ژئواکونومیک استان گفت: منطقه آزاد اینچه‌برون، مرز ریلی بین‌المللی، دهکده لجستیکی، پایانه صادراتی محصولات کشاورزی، فرودگاه گرگان و بندر ترکمن از مهم‌ترین ظرفیت‌های گلستان در توسعه تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی هستند.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی کریدور شرق خزر افزود: فعال‌سازی این مسیر می‌تواند نقش مهمی در اتصال چین، آسیای میانه و کشورهای اوراسیا به خلیج فارس ایفا کند و گلستان را به یکی از محورهای کلیدی ترانزیت منطقه‌ای تبدیل کند.

کیان‌مهر همچنین توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای آسیای میانه را ضروری دانست و اظهار کرد: تسهیل تردد کامیون‌ها، احیای تردد مسافری و تجارت چمدانی در مرز اینچه‌برون، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل در بخش ایرانی کریدور و بهره‌گیری از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای باید در دستور کار جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت تمرکززدایی در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: تفویض بخشی از اختیارات مرتبط با ترانزیت و تجارت به استان‌های مرزی و حضور فعال نمایندگان استان‌ها در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه می‌تواند روند توسعه همکاری‌ها را تسریع کند.

معاون اقتصادی استاندار گلستان، تکمیل راه‌آهن گرگام، آزادشهر و شاهرود را مهم‌ترین پروژه زیرساختی استان عنوان کرد و گفت: این مسیر حلقه مفقوده کریدور بین‌المللی شمال جنوب بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در اتصال شبکه ریلی آسیای میانه و چین به بنادر جنوبی و آب‌های آزاد خواهد داشت.

در این نشست، آخرین وضعیت توسعه حمل‌ونقل دریایی در دریای خزر و راهکارهای تقویت همکاری‌های بندری، رفع موانع ترانزیتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تجاری این پهنه راهبردی مورد بررسی قرار گرفت.