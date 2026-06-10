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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲

اجرای نمایشنامه خوانی در اجتماعات بیجار گروس

اجرای نمایشنامه خوانی در اجتماعات بیجار گروس

بیجار- دانش آموزان بیجار گروس امشب در اجتماعات خیابانی به اجرای نمایشنامه خوانی پرداختند.

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کد مطلب 6856738

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خوبه و می‌تونه ادامه پیدا کنه

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