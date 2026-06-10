https://mehrnews.com/x3chNs ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲ کد مطلب 6856738 استانها کردستان استانها کردستان ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲ اجرای نمایشنامه خوانی در اجتماعات بیجار گروس بیجار- دانش آموزان بیجار گروس امشب در اجتماعات خیابانی به اجرای نمایشنامه خوانی پرداختند. دریافت 17 MB کد مطلب 6856738 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شب صد و دوم مردم بروجرد شبهای اردبیل؛ روشنتر از همیشه با نور ولایت حماسهای از جنس عشق به وطن در مریوان قرار شبانه در میاندوآب به ایستگاه ۱۰۲ رسید برچسبها نمایشنامه خوانی بیجار تجمع مردمی
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