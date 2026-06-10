https://mehrnews.com/x3chMN ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ کد مطلب 6856706 استانها لرستان استانها لرستان ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ اجتماع شب صد و دوم مردم بروجرد بروجرد- در این ویدئو تصاویری از اجتماع شب صد و دوم مردم ولایتمدار شهرستان بروجرد را مشاهده میکنید. دریافت 18 MB کد مطلب 6856706 کپی شد مطالب مرتبط اجرای نمایشنامه خوانی در اجتماعات بیجار گروس بانوان دیار گروس از اهمیت حضور خود در خیابان می گویند تکرار حماسه حضور مردم دیار گروس در میدان آیت الله فاضل گروسی برچسبها بروجرد تجمع مردمی جنگ رمضان بیعت با رهبر انقلاب
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