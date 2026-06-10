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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴

اجتماع شب صد و دوم مردم بروجرد

اجتماع شب صد و دوم مردم بروجرد

بروجرد- در این ویدئو تصاویری از اجتماع شب صد و دوم مردم ولایت‌مدار شهرستان بروجرد را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6856706

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