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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۳

قرار شبانه در میاندوآب به ایستگاه ۱۰۲ رسید

قرار شبانه در میاندوآب به ایستگاه ۱۰۲ رسید

ارومیه - مردم ولایی میاندوآب چهارشنبه نیز در تداوم شب های اقتدار ملی در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6856813

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