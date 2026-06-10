https://mehrnews.com/x3chPY ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۳ کد مطلب 6856813 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۳ قرار شبانه در میاندوآب به ایستگاه ۱۰۲ رسید ارومیه - مردم ولایی میاندوآب چهارشنبه نیز در تداوم شب های اقتدار ملی در خیابان تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6856813 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و دومین شب قرار عاشقی تکرار حماسه حضور مردم دیار گروس در میدان آیت الله فاضل گروسی اجرای نمایشنامه خوانی در اجتماعات بیجار گروس بانوان دیار گروس از اهمیت حضور خود در خیابان می گویند شجاعت مردم به مدیران اجازه افتخارآفرینی می دهد؛ برخورد با گران سازی موج حضور مردمی در تجمعات شبانه گالیکش ادامه یافت برچسبها فرمانداری میاندوآب بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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