https://mehrnews.com/x3chP9 ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵ کد مطلب 6856773 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵ گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه کرمانشاه- مردم کرمانشاه یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه را در اجتماع شبانه گرامی داشتند. دریافت 5 MB کد مطلب 6856773 کپی شد مطالب مرتبط صد و دومین اجتماع «نحن منتقمون» به نام ۸ شهید امنیت برگزار میشود تشییع شهید بهمن حسینی همزمان با صد و دومین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه حمایت مردم کرمانشاه از حزبالله لبنان در اجتماع شبانه نود و نهمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود اعلام زمان و مکان اجتماعات نحن منتقمون کرمانشاه در دهه اول ماه محرم برچسبها کرمانشاه جمهوری اسلامی ایران ایران
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