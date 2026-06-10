حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری صد و دومین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این مراسم شامگاه چهارشنبه ۲۰ خردادماه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به نامگذاری این اجتماع به نام شهدای مدافع امنیت، افزود: صد و دومین اجتماع «نحن منتقمون» مزین به نام هشت شهید والامقام مدافع امنیت است که در راه حفظ آرامش، امنیت و اقتدار کشور جان خود را فدا کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: شهیدان محسن جمالی، یونس جلیلی، سعید رضایی، مظفر وطن‌دوست، نادر بیژنوند، صادق نیازمنش، عبدالرضا شیرزادی و سجاد باقری شهدایی هستند که یاد و نام آنان در این مراسم گرامی داشته خواهد شد.

حجت‌الاسلام عبدی با تأکید بر جایگاه والای شهدا در حفظ امنیت و عزت کشور، گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان و تبیین آرمان‌های آنان برای نسل جوان از مهم‌ترین اهداف برگزاری این اجتماعات مردمی است.

وی افزود: اجتماع «نحن منتقمون» به عنوان یکی از برنامه‌های مستمر فرهنگی و انقلابی در کرمانشاه، هر هفته با حضور مردم ولایت‌مدار استان برگزار می‌شود و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت کرد و گفت: حضور پرشور مردم در این اجتماع، نشانه قدردانی از جانفشانی‌های شهدای امنیت و تجدید عهد با ارزش‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.