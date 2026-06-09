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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۴

حمایت مردم کرمانشاه از حزب‌الله لبنان در اجتماع شبانه

حمایت مردم کرمانشاه از حزب‌الله لبنان در اجتماع شبانه

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و یکمین اجتماع نحن منتقمون از مردم و حزب الله لبنان حمایت کردند.

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کد مطلب 6855585

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    نظرات

    • IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      0 0
      پاسخ
      مردم شجاع کرمانشاه هر بار که وطن مورد حمله واقع میشه جانفشانی میکنند . خدایا خودت کمک کن به این مردم

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