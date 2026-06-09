https://mehrnews.com/x3chjV ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۴ کد مطلب 6855585 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۴ حمایت مردم کرمانشاه از حزبالله لبنان در اجتماع شبانه کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و یکمین اجتماع نحن منتقمون از مردم و حزب الله لبنان حمایت کردند. دریافت 6 MB کد مطلب 6855585 کپی شد مطالب مرتبط صد و یکمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود صدمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صدمین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه به نام شهدای امنیت برگزاری صدمین اجتماع بزرگ نحن منتقمون در کرمانشاه نود و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها حزب الله لبنان حزبالله لبنان کرمانشاه
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