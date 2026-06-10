تشییع شهید بهمن حسینی همزمان با صد و دومین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، صد و دومین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» شامگاه چهارشنبه ۲۰ خردادماه همزمان با روز مباهله در شهرک پردیس کرمانشاه برگزار میشود.
این اجتماع از ساعت ۲۱ در مسیر بیست متری اول به سمت بیست متری دوم شهرک پردیس آغاز خواهد شد و مردم کرمانشاه بار دیگر با حضور گسترده خود حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را به نمایش خواهند گذاشت.
اجتماعات «نحن منتقمون» طی ماههای اخیر به صورت مستمر و شبانه در نقاط مختلف شهر کرمانشاه برگزار شده و با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم همراه بوده است.
شرکتکنندگان در این مراسم با لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و اعلام حمایت از نیروهای مسلح، بر ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان و پشتیبانی از مدافعان امنیت و اقتدار کشور تأکید میکنند.
همزمان با برگزاری این اجتماع حماسی، پیکر مطهر شهید سید بهمن حسینی از جانبرکفان پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز بر دوش مردم قدرشناس کرمانشاه تشییع خواهد شد.
این مراسم در فضایی معنوی و حماسی برگزار میشود و انتظار میرود جمع زیادی از شهروندان کرمانشاهی برای ادای احترام به مقام این شهید و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی در آن حضور یابند.
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