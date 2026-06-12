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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۲

اجرای نماهنگ اینجا ایران در اجتماع شبانه کرمانشاهیان

اجرای نماهنگ اینجا ایران در اجتماع شبانه کرمانشاهیان

کرمانشاه- نماهنگ اینجا ایران در اجتماع شبانه و در جمع پر شور مردم کرمانشاه اجرا شد.

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کد مطلب 6858247

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