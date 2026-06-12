https://mehrnews.com/x3cjrf ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۲ کد مطلب 6858247 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۲ اجرای نماهنگ اینجا ایران در اجتماع شبانه کرمانشاهیان کرمانشاه- نماهنگ اینجا ایران در اجتماع شبانه و در جمع پر شور مردم کرمانشاه اجرا شد. دریافت 12 MB کد مطلب 6858247 کپی شد مطالب مرتبط صد و سومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه گرامیداشت یاد و نام هشت شهید مدافع امنیت استان کرمانشاه برچسبها کرمانشاه جمهوری اسلامی ایران ایران
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