حق شناس: هویت دینی گیلان پشتوانه اقتدار ایران مقابل سلطه جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه به مناسبت سالگرد ارتحال آیتالله امینیان، با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی گیلان اظهار کرد: سالیان سال این منطقه مهد تمدن و علم بوده است. شیخ زاهد گیلانی و شیخ صفیالدین اردبیلی نمونههایی از علمای بزرگی هستند که معارف اسلامی را در این خطه نشر دادند.
وی با مقایسه جایگاه آستانه اشرفیه با برخی کشورهای جهان افزود: ریشه آستانه اشرفیه، گیلان و ایران قابل مقایسه با آمریکا نیست؛ چراکه اینجا مهد تمدن و علم است.
استاندار گیلان با ذکر نام شخصیتهایی همچون دکتر معین و علامه دهخدا بر اهمیت جمعآوری میراث علمی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: هر قسمت آستانه اشرفیه، تاریخ، ریشه و هویت است و هویت دینی مردم گیلان را شکل میدهد.
حقشناس ریشههای مقاومت مردم گیلان را در طول تاریخ ستود و تصریح کرد: گیلانیان هیچوقت نگذاشتند بیگانه در این خطه حاکم شود؛ همانگونه که در نهضت میرزا کوچکخان و هشت سال دفاع مقدس با تقدیم شهدایی همچون سردار خوشسیرت و املاکی، این ایستادگی را نشان دادند.
وی سردار علی عبداللهی را نماد اقتدار و صلابت گیلانیان در تاریخ هزارساله این منطقه خواند و گفت: از نظر مذهبی، دینی و اعتقادی، گیلانیها همواره نقشی کلیدی در تاریخ ایران داشتهاند و امروز نیز این نقش پابرجاست.
استاندار گیلان با انتقاد از رویکرد غرب و آمریکا اظهار کرد: اگر غرب و در رأس آن آمریکای جنایتکار، مطالعهای دقیق از ایران داشت، هرگز دست به حمله نمیزد.
وی با اشاره به تحولات اخیر و محاسبات غلط ترامپ افزود: ترامپ این توهم را داشت که ایران ونزوئلا است، اما در ۹ اسفند، مردم در حمایت از نظام و پرچم به میدان آمدند که نشاندهنده اشتباه محاسباتی او بود.
حقشناس به مقاطع تاریخی مداخله آمریکا در ایران از جمله شهریور ۱۳۲۰ و ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره کرد و گفت: راهبرد نیروهای مسلح این بود که اگر اتفاقی افتاد، جنگ را منطقهای کنیم.
استاندار گیلان با تأکید بر اقتدار نظام، تفاوت اساسی با هشت سال پیش را در استفاده از تسلیحات تولید داخل دانست و افزود: امروز با اسلحهای میجنگیم که خودمان تولید کردیم؛ این اسلحه درونزا است.
وی پیشبینی رهبر شهید را مبنی بر اینکه اگر اتفاقی برای کشور بیفتد مردم مبعوث خواهند شد، یادآور شد و گفت: مردم ایران در برابر قدرت سلطهای که در شکمش گوشت بچه است، مبعوث میشوند.
حقشناس تشخیص حق و باطل را در شرایط کنونی دشوار خواند و بر ضرورت تبعیت از رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و اظهار داشت: مذاکره و صحبتهای مختلف را گوش نکنید؛ یقین داشته باشید رهبر معظم انقلاب از همه مسائل کشور دقیقاً مطلع است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب سفارش کردند مردم دید و بازدید را انجام دهند و نوعروسان به خانه بخت بروند و این اوج هوشیاری و ایثار ایشان است.
استاندار گیلان با بیان اینکه برخی از تریبونها برای بازار گرمی است، تصریح کرد: گوش و چشم ما به بیانیه رهبری باشد. جمهوری اسلامی هیچگاه دنبال جنگ نبوده؛ ما دنبال صلح و آرامش هستیم، اما کسی حمله کند، دفاع میکنیم و پاسخ میدهیم.
وی با اشاره به اینکه آمریکا ۴۷ سال در مقابل ایران ایستاده و این ایستادگی هزینه دارد اما هزینه دشمن بیشتر است، گفت: در طول ۴۷ سال همیشه آنها ما را تحریم میکردند، اما امروز ما تحریم میکنیم و این قدرت ایران و نیروهای مسلح است.
حقشناس در پایان از هوشیاری مردم با سلایق مختلف و پیروی همگان از رهبری سخن گفت و افزود: ما باید در جغرافیای ایران، از ایران، پرچم و آرمانها دفاع کنیم. قدر داشتهها، امامزادهها و بزرگان چون آیتالله احسانبخش را بدانیم.
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