https://mehrnews.com/x3cgSc ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۲ کد مطلب 6854521 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۲ ۱۰۰ شب ایستادگی و مقاومت در خیابان های زابل زابل- مردم شهر زابل در صدمین شب از حماسه حضور، اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 30 MB کد مطلب 6854521 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور مردم زابل به شب نود هشتم رسید جمع آوری ۸۵ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز در زابل حضور حماسی مردم زابل در نود و ششمین شب از شهادت قائد امت میدانداری مردم مینودشت؛ شبهای همبستگی به نماد وفاداری تبدیل شد گرگان در مدار حضور؛ میدانداری مردم شبهای وحدت را ماندگار کرد برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی اجتماع مردمی
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